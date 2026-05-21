Hace apenas unos minutos, la selección de Alemania confirmó la lista de jugadores convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado europeo hace parte del grupo E, que comparte con las selecciones de Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Los alemanes son claros favoritos para superar la ronda en el primer lugar.

Alemania quiere ir por el trofeo

“El entrenador nacional, Julián Nagelsmann, tiene su equipo anunciado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El equipo de 26 jugadores está dirigido por el capitán Josué Kimmich del campeón alemán de récords, el FC Bayern Múnich, que está a punto de participar en su tercera Copa del Mundo”, señaló la federación alemana.



La selección de Alemania no está cerca de igualar su mejor nivel, pero tiene un grupo bastante competitivo para dar el golpe sobre la mesa y meterse en la gran final. Habrá que esperar para conocer si esto sucede.

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Palabras del DT

“En los últimos días he sentido en las conversaciones con nuestros jugadores lo entusiasmado que está cada uno con este Mundial. Todos están ansiosos por finalmente comenzar a prepararse la próxima semana. Tenemos un equipo fuerte del que estoy absolutamente convencido. Con el apoyo de nuestra afición queremos jugar un muy buen Mundial”, expresó el director técnico.



En la convocatoria de Alemania se confirmó un bombazo, el regreso a esta selección del experimentado portero Manuel Neuer, que comparte en Bayern Múnich con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

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Estos fueron los convocados

Arqueros:

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas:

Pascal Gross (Brighton)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Nadiem Amiri (Mainz)

Leon Goretzka (Bayern Múnich)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Jamal Musiala (Bayern Múnich)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Florian Wirtz (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle)





