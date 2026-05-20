La cuenta regresiva continúa. La Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está a la vuelta de la esquina y los amantes del deporte rey esperan con ansias su inicio.
A medida que se acerca la apertura del torneo, las diferentes selecciones han ido anunciando su lista de jugadores convocados. Uno de los últimos equipos que anunció su convocatoria fue Suiza. Estos fueron los citados:
Los convocados de Suiza
Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE) e Yvon Mvogo (Lorient/FRA)
Defensas: Manuel Akanji (Inter/ITA), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/ALE), Eray Comert (Valencia/ESP), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE), Luca Jaquez (Stuttgart/ALE), Miro Muheim (Hamburgo/ALE), Ricardo Rodríguez (Betis/ESP) y Silvan Widmer (Mainz/ALE).
Suiza quiere sorprender en la Copa
Mediocampistas: Johan Manzambi (Friburgo/ALE), Granit Xhaka (Sunderland/ING), Michel Aebischer (Pisa/ITA), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia/ITA), Ardon Jashari (Milan/ITA), Fabian Rieder (Augsburgo/ALE), Djibril Sow (Sevilla/ESP) y Denis Zakaria (Mónaco/FRA).
Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley/ING), Breel Embolo (Stade Rennes/FRA), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/ALE), Dan Ndoye (Nottingham Forest/ING), Noah Okafor (Leeds/ING) y Rubén Vargas (Sevilla/ESP).
La selección de Suiza integra el grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA con Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina. El conjunto suizo es candidato a pelear el primer lugar de la zona.
La Selección Colombia, cabe mencionar, hace unos días, también entregó una lista, pero de 55 jugadores. De esta deberán quedar 26. La tricolor está en el grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.
La prelista de Colombia
Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.
Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez.
Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.
Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.