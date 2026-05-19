Hace apenas unos minutos, el director técnico Roberto Martínez anunció la lista de jugadores convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Como era de esperarse, el astro Cristiano Ronaldo encabeza la lista de jugadores convocados para la máxima fiesta del deporte rey. A sus 41 años, el artillero espera darle a su país su primera Copa del Mundo.

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Portugal quiere el trofeo

El trabajo no será para nada fácil y eso no se puede negar, pero la labor no será imposible. Además, nombre por nombre, la selección de Portugal tiene jugadores de una calidad bastante alta.



Portugal hace parte del grupo K del Mundial 2026 y será el tercer rival de la Selección Colombia. La tricolor batallará con el equipo luso por el primer lugar de la zona en cuestión.

Los destacados en la lista

En la lista de jugadores convocados por Roberto Martínez aparecen 27 jugadores, por lo que uno de estos se quedará sin jugar el certamen orbital. En la lista aparecen cuatro arqueros y lo más probable es que uno de ellos se quede fuera del grupo.



Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao y Joao Félix son otros de los grandes jugadores, además de Cristiano Ronaldo, que aparecen en la convocatoria.

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La lista completa de la selección de Portugal

Porteros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho.



Defensas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.

Mediocampistas: Rúben Neves, Samú Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.



Delanteros: João Félix, Francisco Trincao, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.