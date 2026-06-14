Alemania no tuvo piedad en el debut de Curazao: goleada histórica en el Mundial

Se vive la Copa del Mundo, que, hasta ahora, había tenido, en su mayoría, partidos muy cerrados y parejos sacando, claro está la goleada de Estados Unidos contra Paraguay y la sorpresa de Australia contra Turquía. Había que esperar a una de las selecciones debutantes como Curazao, que, de por sí, ya hizo historia ante Alemania.

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Como era costumbre, la máquina alemana dio de qué hablar en el partido desde los primeros minutos. A Alemania poco le interesó si era el primer partido de Curazao o no, y le pasó por encima para colgarse el rótulo de favoritos y candidatos para ganar el Mundial en Estados Unidos.

Curazao hizo historia, no solo por su estreno, sino por haberle marcado un gol a una cuatro veces campeona del mundo como lo es Alemania. El seleccionado de la Concacaf cuenta con varios jugadores neerlandeses que tomaron la decisión de representar a los caribeños.

ALEMANIA SUFRIÓ GOL EN EL PRIMER TIEMPO Y LE PASÓ POR ENCIMA A CURAZAO

La primera prueba de la selección de Alemania era una oportunidad para pasar por encima de un rival de poca tradición futbolera y de una inexperiencia en mundiales. Apenas a los seis minutos llegó el primer tanto con Felix Nmecha que aprovechó una serie de pases. Florian Wirtz jugó con Nmecha que definió con la derecha para abrir el marcador.

Curazao reaccionó y se puso en igualdad sobre los veinte minutos después de intentos de Florian Wirtz y de Leroy Sané en aumentar la ventaja. Una jugada de Jürgen Locadia que encontró a Livano Comenencia que remató con un misil raso a Manuel Neuer.

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Eloy Room se convirtió en una de las grandes figuras en el primer tiempo para evitar que la diferencia fuera mayor. Antes de la máquina europea, el guardameta de Curazao salvó un remate de Nico Schlotterbeck y a Pavlovic. Sin embargo, no pudo ante Nico que ganó por las alturas al minuto 38 tras un balón parado.

Antes de terminar la primera parte, Felix Nmecha terminó cayendo en el área y el juez central pitó penal. Kai Havertz no dudó en encargarse del cobro y sacar un remate cómodo para sumar el tercero en el marcador.

GOLEADA HISTÓRICA DE ALEMANIA VS CURAZAO

Ese 3-1 se iba a convertir en una goleada después en el complemento cuando Jamal Musiala encontró la oportunidad de cruzar su remate al fondo. Luego, fue el turno para agregar el quinto en el marcador gracias a un pase de Deniz Undav de taco para Nathaniel Brown que remató de volea.

Las intenciones de Curazao fueron con remates de larga distancia que no veían arco, mientras que Alemania era demoledora. Justamente, a falta de 12 minutos para el final, una jugada colectiva la terminó cerrando Deniz Undav que remató al fondo con Eloy Room ya vencido.

Faltaba más y Alemania iba a poner el séptimo tanto en el marcador para una derrota histórica de Curazao en su estreno en el Mundial. Quedará el consuelo de haber marcado un tanto a una temible selección alemana. Kai Havertz aprovechó un pase entre los defensas caribeños y picó la pelota por encima de Eloy Room para el lapidario gol.

¿QUÉ VIENE PARA ALEMANIA Y CURAZAO EN EL MUNDIAL?

Alemania seguramente quedará de líder, pase lo que pase entre Ecuador y Costa de Marfil más tarde. Pues, la diferencia de gol será determinante para mantenerse en la primera casilla sin importar si ecuatorianos o marfileños ganan. Prácticamente, con esta victoria ya estarían clasificados.

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En la próxima fecha, Alemania tendrá que enfrentar a Costa de Marfil para asegurar la clasificación y sacar provecho de la diferencia de gol para liderar inobjetablemente el grupo.

Por su parte, Curazao se complica con este resultado adverso con las pretensiones de sellar la clasificación y deberán medirse con Ecuador en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026. Buscarán la victoria histórica para recomponer el camino orbital.