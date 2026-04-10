Alerta en América: parte médico de Darwin Machis y Mateo Castillo

Mala suerte tuvo América de Cali en su estreno en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. Al margen del empate en condición de visita con Macará, el equipo 'escarlata' perdió a dos jugadores titulares para el director técnico David González.

Lesionados en América

Se trata del extremo venezolano Darwin Machis y el lateral derecho Mateo Castilla, quienes fueron titulares en el partido contra Macará, pero que se vieron obligados a ser sustituidos al sufrir problemas físicos.

Parte médico de América

Este viernes 10 de abril, América de Cali dio a conocer un reporte médico oficial de Machis y Castillo.

Darwin Machis sufrió una contractura muscular en los isquiotibiales.

Por otro lado, Castillo presentó un trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado 1.

Ambos jugadores serán monitoreados para determinar su evolución y tratamiento a seguir.

Bajas en América

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Teniendo en cuenta los diagnósticos, América de Cali perdería a Darwin Machis y a Mateo Castillo para los partidos con Alianza Atlético por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y frente a Millonarios por la jornada 17 de la Liga BetPlay.