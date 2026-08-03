¿Alerta en Nacional? posibles sanciones tras incidentes en partido contra Jaguares

La Liga Betplay comenzó con goles, movimientos en la reclasificación, el descenso y lamentablemente también se comenzaron a dar problemas con las hinchadas en los estadios del país.

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El caso más reciente y uno de los más polémicos es el que se vivió en el Estadio Municipal de Montería, en donde se estaban enfrentando Atlético Nacional y Jaguares, pero también los propios hinchas de Nacional en las tribunas los cuales causaron desmanes en el escenario deportivo, lo cual le podría causar problemas a Nacional y Jaguares en cuanto a sanciones.

Las sanciones que habría en Nacional

El compromiso entre Nacional y Jaguares había empezado de la mejor manera, con goles tempraneros de Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, lo cual propinó un ambiente diferente que estaban disfrutando los hinchas.

Sin embargo, sobre la media hora, tras el gol de Alfredo Morelos, de la euforia se saltó al temor en el escenario deportivo tras los altercados que se empezaron a presentar entre los hinchas 'verdolagas', los cuales se suponía no tenían ingreso al escenario deportivo.

La riña que causaron los integrantes de Los del Sur y Nación Verdolaga provocó que las familias tuvieran que invadir la cancha mientras en las gradas lanzaban sillas y se desencadenaba la violencia.

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El compromiso se reanudó después de unos 40 minutos y continuó con normalidad, decretando un 0-3 final en el marcador, pero futuras consecuencias para ambas escuadras en cuanto a sanciones.

Jaguares se vería damnificado al ser el equipo local que no brindó garantías suficientes para el desarrollo del encuentro, situación de la cual se quejó el propio Alcalde de Montería, quien además hizo una denuncia pública contra la Comisión Local de Fútbol por permitir la venta de boletería a estos hinchas.

Mientras que por el lado del cuadro 'verdolaga' se podría llegar a decir que salió "bien librado" con la sanción se le podría impartir, ya que esta podría quedar nada más en una multa económica que sería determinada una vez se estudie el reporte de los árbitros.

Próximo partido de Nacional

El siguiente reto de Lucas González al mando del 'verde paisa' será uno de los más importantes en el certamen y el cual podrá definir si realmente Lucas González estaba listo para asumir el cargo, ya que se tendrá que enfrentar a otro grande, América de Cali, el cual es líder actual de la tabla de posiciones tras un gran arranque de dos victorias, una de ellas por goleada 7-0 frente a Boyacá Chicó.

El clásico de dos de los clubes más campeones de la Liga Betplay se vivirá en el Estadio Pascual Guerrero el domingo 9 de agosto, en el Pascual Guerrero, sobre las 20:15 hora local.

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Lucas González habló del título de la Liga Betplay y la clasificación a Copa Libertadores

En la atención a medios luego del contundente triunfo ante Jaguares, el técnico tomó la vocería y dejó claro que el proyecto deportivo apunta a metas de largo alcance. González valoró el triunfo conseguido en casa, insistió en que el equipo debe mantener el enfoque para alcanzar objetivos superiores, los cuales son quedar campeón del semestre de clausura y obtener la respectiva clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

"Para ganar y ser campeón. El primer objetivo es asegurar, lo más rápido posible, la clasificación a Copa Libertadores. La historia dice que tenemos que estar ahí y, luego, en diciembre, ganar el título. Tenemos que construir para ilusionar a los hinchas para que se sientan bien representados".