Colombia vs Venezuela en semifinal de Juegos Centroamericanos: fecha y hora oficial

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe siguen dando de qué hablar en República Dominicana como la sede. El fútbol femenino mantiene las esperanzas vivas para la Selección Colombia que quiere sumar su primer título en estas justas deportivas.

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Esta es la tercera ocasión en la que la Selección Colombia afronta los Juegos Centroamericanos y hasta ahora no ha contado con la suerte deseada de ganar una medalla de oro. Por segunda oportunidad tendrá la chance de disputar las semifinales y en la primera de ellas logró sellar el paso a la final.

Aunque Colombia sufrió un duro golpe en la segunda fecha contra México después de una holgada victoria frente a Jamaica, la última fecha contó con el triunfo de la ‘Tricolor’ ante Puerto Rico con un resultado 3-0 que permitió sellar el paso a las semifinales. Su rival será Venezuela.

COLOMBIA VS VENEZUELA: FECHA Y HORA CONFIRMADA EN SEMIFINALES DE JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Tras la fase de grupos de la zona B, Colombia logró clasificar como segunda al sumar seis puntos. Quedaron detrás de México que terminó invicta con dos triunfos y un empate. La suerte de las colombianas las dejó con Venezuela en una llave que dará paso a la gran final de los Centroamericanos.

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no se detiene y como ha sido la costumbre de estar jugando cada dos días, Colombia y Venezuela apenas tendrán un día de descanso antes de encarar ese vibrante partido. Jugarán con la presión de ya haber conocido el resultado entre México y El Salvador que juegan a primera hora.

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El partido entre Colombia vs Venezuela ya tiene programación definida y será este martes 4 de agosto a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia. Colombianas y venezolanas se verán las caras por el segundo tiquete a la final en el Estadio Moca 85.

A partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia se jugará la primera semifinal entre México y El Salvador para definir a la primera finalista de los Juegos Centroamericanos.

ASÍ LE FUE A VENEZUELA EN LA FASE DE GRUPOS

Colombia clasificó segunda de su grupo con seis puntos producto de dos victorias y una infortunada derrota. Por su parte, Venezuela afrontó esta primera instancia en una zona en la que compartieron con Costa Rica, El Salvador y República Dominicana.

En la primera fecha, Venezuela logró impactar fuertemente con una victoria cómoda de 3-0 contra Costa Rica gracias a los goles de Génesis Flórez, Gellinott Reyes y Orliany Durán. Luego superaron a El Salvador con Paola Villamizar y otra vez Flórez. Génesis repitió en la última fecha contra República Dominicana.

Venezuela llega a este partido con una de las goleadoras del torneo con tres anotaciones. Además, clasificaron invictas, y como si fuera poco no han recibido ningún gol en el certamen.

¿CUÁNDO SERÍA LA FINAL DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE?

Una vez terminen las semifinales no habrá ni tiempo para descansar con los duelos de tercer y cuarto puesto y de la final para definir a la campeona y al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia todavía tiene la esperanza de ganar la presea dorada.

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Tanto los partidos del tercer puesto y la final se disputarán el jueves 6 de agosto. El primer partido que define a la tercera de la justa deportiva será a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia y el duelo definitivo iniciará a las 6 de la tarde en horario de Colombia.

Colombia busca por primera vez la medalla de oro en fútbol femenino en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La única vez que llegó a una final fue en Veracruz 2014, pero en ese duelo ante México por el campeonato perdieron 2-0 por los goles de referentes mexicanas como Charlyn Corral y Maribel Domínguez.