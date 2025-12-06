Alfaro destapó desventaja: “Va a afectar contra la intensidad”

Como en 2022, a Gustavo Alfaro le va a tocar jugar contra una selección anfitriona. Hace tres años fue dirigiendo a Ecuador enfrentando a Catar y en esta oportunidad con Paraguay tendrá que medirse nada más ni nada menos que a una de las tres sedes como lo es Estados Unidos.

Vea también: Ecuador se frota sus manos con el Mundial: el antecedente que ilusiona a hacer historia

Además de Estados Unidos, Paraguay tendrá que medirse contra una selección que vendrá del repechaje de la UEFA que podría ser Kosovo, Rumania, Turquía o Eslovaquia y Australia. Los paraguayos quieren repetir lo hecho en 2010 cuando clasificaron para los cuartos de final. En esta ocasión tendrán que pasar a dieciseisavos y luego a octavos antes de llegar a esa instancia.

No será para nada sencillo este grupo, que Gustavo Alfaro calificó como parejo en el nivel que llegan todas las selecciones de la zona. Sumado a ello, el entrenador argentino también destacó un nuevo problema que tendrán que impedirá que lleguen con las mejores condiciones.

EL PROBLEMA QUE DESTAPÓ GUSTAVO ALFARO PARA EL MUNDIAL 2026

Gustavo Alfaro habló en TNT Sports que las condiciones meteorológicas van a hacer de las suyas en esta Copa del Mundo tan intensa con más partidos y con el verano caluroso de Estados Unidos y México. El entrenador afirmó que, “tenés que ver cómo juega la temperatura, en qué hora del día vas a jugar”.

Posteriormente, indicó que, “van a haber horarios de 11 de la mañana, 1 de la tarde. De pronto, van a ser escenarios de mucha temperatura y la temperatura va a jugar. Va a afectar contra la intensidad”. También agregó, “el calor influencia sobre el ritmo de juego. En esta cuestión de definir detalles es por donde hoy va el fútbol”.

Le puede interesar: Luis Fernando Suárez abre dudas con Colombia: “Peca por desconocimiento”

Este factor ya ha estado en boca de la mayoría de los entrenadores que han revelado la preocupación de jugar en estas condiciones que no prometen los mejores escenarios para desempeñar una Copa del Mundo de la mejor forma. Seguramente, Estados Unidos y México lo manejarán bien acostumbrados al clima, pero afectará a varias selecciones.

“NO VAMOS A LLEGAR EN LAS MEJORES CONDICIONES”; GUSTAVO ALFARO SOBRE EL TEMA CLIMÁTICO

Por su parte, en declaraciones con DSports, Gustavo Alfaro sostuvo que no ve ventajas en cuanto a los rivales del grupo, “después del sorteo, te pone una situación que tener que debutar contra el anfitrión. Equipo con el que hace poquito jugamos. Equipo que está muy bien, se lo dije a Mauricio (Pochettino): lo bien que lo veía ilusionado. Yo lo que veo es que es un grupo muy parejo. Si bien falta un rival va a estar en un nivel parejo”.

Sin embargo, dejó su preocupación y advirtió a la FIFA con que no se juega en el mejor momento, “ninguno de los jugadores va a llegar al 100%. A ver, cuál es la complejidad que pueden tener Argentina, Brasil, Francia, España. Hay que ver las finales de Champions. Hasta que momento llegan las competencias europeas”.

Lea también: El dato que ilusiona a Colombia con jugar la final del Mundial 2026

En la misma línea afirmó que, “cuál es el tiempo, cómo van a ser las competencias sudamericanas, porque cuando vos ves los lugares de donde Argentina saca los jugadores son top five, y por lo general las top five llegan a las instancias decisivas. Distintos son los casos de otras selecciones como las nuestras, que ojalá tuviera todos jugadores que jueguen finales de Champions, es otro tipo de realidad. Y el Mundial no se juega en la mejor época del año”.

Para complementar el argumento explicó que, "estuve en el Mundial de Clubes; la temperatura va a ser muy alta, la logística es clave, si te toca un estadio abierto o uno cerrado, cómo entrenar, dosificar. No vamos a llegar en las mejores condiciones, para eso, el Mundial tendría que estar organizándose para estas fechas”.