Luis Fernando Suárez abre dudas con Colombia: “Peca por desconocimiento”

En cuestión de seis meses, México, Estados Unidos y Canadá vibrarán con el histórico Mundial de 48 selecciones que dará de qué hablar. Hay que verlo para sacar conclusiones, pues, hasta ahora, ha habido mucha especulación, especialmente con la categoría de algunas selecciones como Uzbekistán, Curazao, Haití, Cabo Verde, Jordania, entre otras.

Como Marruecos que fue la sorpresa hace tres años, se podría prestar para lo mismo. Luis Fernando Suárez dialogó en La FM Somos Mundial acerca de lo que será esta Copa del Mundo con las 48 selecciones en disputa. Analizó si le hace bien al fútbol, y dio su dictamen acerca del Grupo K en donde quedó la Selección Colombia.

A Colombia le tocará medirse con Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que será Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo y Portugal, que es el gran reto para el final de la fase de grupos. Luis Fernando Suárez quiso guardar prudencia con la categoría y con la exigencia de la zona.

EL ANÁLISIS DEL GRUPO DE COLOMBIA: “A VECES PECAMOS POR DESCONOCIMIENTO”

Para este Mundial, Colombia arrancará frente a Uzbekistán, seguirá contra la selección del repechaje y finalizará con Portugal. Sumando tres puntos en los dos encuentros que dispute inicialmente, ya sellará la clasificación. Luis Fernando Suárez ya había vivido este escenario cuando dirigió a Ecuador en 2006 y retó a Alemania en el último encuentro. Perdieron, pero usó nómina alterna.

Ahí recae el análisis del grupo que tendrá por delante Colombia en el cual, el entrenador antioqueño afirmó que muchas veces se peca por el desconocimiento que hay con selecciones de poca categoría a nivel global como Nueva Caledonia, Jamaica o Congo, “clasificando sí creo que se le puede dar un descanso a los jugadores en la última fecha (ante Portugal). Pero ojo, mencionan bien el tema del repechaje internacional y creo que se peca por desconocimiento o a veces como somos los colombianos, miramos por encima del hombro cada cosa”.

Posteriormente, analizó los equipos del repechaje internacional, “Jamaica que conocemos bien de gente que tiene una capacidad grande y muy fuerte. Casi todos juegan en Inglaterra. Del Congo, déjeme decirle que ese equipo jugó contra Nigeria y Camerún y a los dos les ganó. Hay que mirarlos de otra manera, hay que jugar los partidos. Creo que Colombia tiene razones en sus jugadores para pasar del grupo, pero hay que jugar los partidos”.

¿LE AYUDA AL FÚTBOL TENER UN MUNDIAL DE TANTAS SELECCIONES?

Luis Fernando Suárez fue claro con la ampliación de 48 selecciones, pero reveló que tiene más inquietudes que cualquier otra cosa este torneo para la historia, “hay un montón de interrogantes. Esperemos que se dé un buen torneo. Si me pregunta a mí ya como más escuetamente qué quiero, me gustaría que fuera más corto que no fuera tan grande el número de equipos. Ya se habla de 64 y sería una completa locura.

Tiene interrogantes, se verá un buen torneo en la parte técnica, las canchas, el Mundial de Clubes que se jugó hace poco dio un montón de críticas de los técnicos si estaban bien o no, pues Estados Unidos tiene eso de que la grama no es la mejor para el fútbol. Incluso de temperatura en Estados Unidos y México que será muy alta, ojalá se puedan dilucidar y que sea para bien para tener un buen Mundial”.

Para este Mundial también hay que jugar un partido más para ser campeón que será los dieciseisavos de final. El exseleccionador de Costa Rica, Ecuador, Honduras, entre otros afirmó que, “seguramente que sí. Un partido más va a generar eso. Un tercer lugar en uno de esos grupos que puede quedar entre los ocho mejores puede enfrentar a un primero y dar el batacazo. Ahí es donde va a ver interrogantes si está bien hecho o no el torneo”.