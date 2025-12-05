Ecuador se frota sus manos con el Mundial: el antecedente que ilusiona a hacer historia

Sin duda alguna, Ecuador fue una de las mejores selecciones en este camino de las Eliminatorias de Sudamérica. Pese a que Sebastián Beccacece ha sido muy resistido a lo largo de este último año por los pocos goles que ha marcado (14 en 18 partidos), hay que ver el lado bueno de haber iniciado la campaña con una resta de tres puntos y cerrar segundos detrás de Argentina.

En el sector defensivo fue la portería menos vencida con apenas cinco goles a lo largo de las Eliminatorias. Tendrá que mejorar la definición y seguir por esa misma línea que le dio fortalezas en la CONMEBOL. El sorteo del Mundial los emparejó con la debutante Curazao, Costa de Marfil y Alemania.

Después de 20 años, Ecuador se volverá a ver con Alemania, una selección muy diferente a la que enfrentó en 2006, pero que sigue siendo una potencia mundial. Este dato ilusiona bastante para repetir lo hecho en dicha competencia mundialista cuando los alemanes fueron locales.

EL ANTECEDENTE QUE AYUDARÍA A ECUADOR PARA CLASIFICAR A DIECISEISAVOS

Durante ese camino del 2006 bajo las riendas del colombiano Luis Fernando Suárez, enfrentaron a Polonia, Costa Rica y cerraron con el equipo anfitrión la fase de grupos. Suárez puso nómina mixta porque ya estaban en octavos de final gracias a las victorias frente a los polacos y a los costarricenses.

Veinte años más tarde, el arranque de Ecuador será similar con dos salidas antes de enfrentar a la potencia del grupo. Deberán sumar de a tres contra Curazao y Costa de Marfil para llegar tranquilos para medirse con Alemania. En caso que esto suceda de esa forma, sellarán el paso a los dieciseisavos con antelación.

Evidentemente, eso es lo bueno de tener que enfrentar a Alemania en la última jornada de la fase de grupos y no con la necesidad de sumar puntos en la primera o segunda fecha. Puede llegar a ese enfrentamiento con la cuatro veces campeona del mundo con la tranquilidad de ya estar en la siguiente instancia.

Vale la pena acotar que ese 2006 fue la mejor experiencia mundialista que tuvo Ecuador en su historia. Superaron la fase de grupos que no habían podido lograr, llegaron a octavos de final, pero cayeron frente a Inglaterra con un único gol de David Beckham.

SEBASTIÁN BECCACECE ANALIZÓ EL GRUPO

Tras conocer sus rivales, Sebastián Beccacece afirmó que, “es un privilegio estar acá. Un grupo que tiene una candidata, un equipo africano que son complicados y un debutante que tiene a un DT con mucha experiencia. Es un grupo que nos va a exigir, no tengo dudas de que vamos a estar preparados para eso".

Posteriormente, recalcó que la necesidad es superar lo hecho en 2006, y para ello, deberán pasar a dieciseisavos y ganar también los octavos de final para estar en cuartos por primera vez en la historia, “pasa por nosotros el poder clasificar, debemos estar unidos, juntos, creer y estar mentalizados. Me gustan los desafíos y es una oportunidad para hacer historia".

La intensidad meteorológica se va a hacer presente a lo largo de toda la Copa del Mundo, “interesante las sedes, el factor climático va a ser alto. Pienso que la cercanía entre las ciudades es importante y nos tocó una zona donde hay muchos ecuatorianos, creo que vamos a tener mucha gente vibrando en el estadio".

Finalmente, dejó claro que no van solo a participar, sino a jugar por la historia de Ecuador, “que disfruten y acompañen a los futbolistas porque estamos convencidos de hacer un Mundial histórico".