Alfaro lanzó dardo a rivales: "Vamos a convertirnos en los más molestos del Mundial”

Paraguay quiere convertirse en el equipo más molesto del Mundial de Norteamérica 2026, dijo este jueves el entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, quien calificó de "muy parejo" el Grupo D que integra con el anfitrión Estados Unidos, Turquía y Australia.

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El equipo guaraní volverá a un Mundial después de 16 años de ausencia, impulsado por la transformación que logró Alfaro desde su llegada al banquillo.

"Vamos a convertirnos en los más molestos de la Copa del Mundo", expresó el orientador en la única conferencia de prensa pautada antes del viaje del sábado hacia Los Ángeles, y un día antes del amistoso de despedida con Nicaragua en Asunción.

"La templanza y nuestra capacidad de lucha nos va a llevar a ser incómodos a nuestros rivales", resaltó Alfaro, y añadió que sus dirigidos tienen "un poder que será complejo para cualquier rival".

El entrenador argentino describió la serie como muy equilibrada y anticipó que "va a estar peleado hasta el final".

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Alfaro advirtió que sus jugadores van a verse obligados a administrar sus emociones. "Eso va a ser tremendo", remarcó sobre lo que será el primer partido contra Estados Unidos, el 12 de junio en el SoFi Stadium (Inglewood-California) de Los Ángeles.

"Yo estuve allí", recordó, pues en ese coliseo dirigió a Costa Rica en su partido con Brasil (0-0) el 24 de junio de 2024 por la Copa América, frente a 70.000 espectadores.

"Es un lugar para los elegidos. Solo unos pocos pueden estar ahí", enfatizó. "Es algo que no tiene precio. No se puede cuantificar", ponderó el técnico.

Alfaro dijo que Paraguay vuelve a los mundiales por novena vez "después de 16 largos años de espera y de ver los mundiales por TV".

Admitió que la selección paraguaya viajará el sábado llevándose "la ilusión de un país entero".

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"La efervescencia no nos intimida. Es el sentimiento que nos transmite la gente. Vamos preparados para luchar, para dejar la piel, para honrar la memoria. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias", soltó Alfaro con la elocuencia que lo caracteriza.

Sobre el tipo de juego que espera plantear, anticipó que buscarán hacer retroceder a los rivales y "ser fuertes en las dos áreas".

"Me voy al Mundial lleno de amor, con un corazón que explota. Tengo la pasión de un pueblo que me dio amor y el sentimiento más noble. Si sentimos que podemos hacer un buen Mundial, es por lo que nos transmite la gente", cerró Alfaro la conferencia.