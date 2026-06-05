América rechazó oferta por delantero al que le ha venido buscando salida

América de Cali sigue dando de qué hablar en medio de un semestre de apertura que fue para el olvido a pesar de haber comenzado con buenos resultados, pero en donde al final terminaron con dos eliminaciones importantes encima.

Lea también Santa Fe contrataría delantero de Millonarios

El equipo comandado por David González fue de menos a más en el transcurso del semestre, se despidió primeramente de la Liga Betplay a pesar de haber clasificado en la parte alta, y también de la Copa Sudamericana, lo que dejó bastantes cosas por replantear, entre ellas la renovación de la plantilla, en donde se había planeado no contar más con Tilman Palacios, pero el club tampoco lo quiere dejar ir.

América dijo que no a oferta por Tilman Palacios

Desde hace varios partidos, América vino demostrando pocas ideas y el rendimiento de los jugadores bajó considerablemente, lo que le costó eliminaciones de torneo nacional e internacional y, posiblemente, una exhaustiva reestructuración en la plantilla de jugadores e incluso el cuerpo técnico.

Las directivas ya trabajan en el cambio de nómina, en donde Josen Escobar saldría después de las grandes ofertas que ha tenido en los últimos meses con clubes de Brasil. Tampoco seguiría Dylan Borrero y otro de los hombres a los que se le estaría buscando salida sería Tilman Palacios.

El joven extremo de tan solo 20 años era una de las jóvenes promesas con las que contaba la escuadra 'escarlata', pero con el pasar de los partidos Tilman fue bajando su nivel y empezó a perder protagonismo.

Es por ello que América estaría buscando continuar con parte de sus derechos deportivos, pero también darle la oportunidad de sumar minutos en otro equipo para potenciarlo, aunque sin dejar de lado las expectativas que tienen en cuanto a dinero y por la cual ya habrían rechazado la primera oferta.

Este sería el primer fichaje de América

En las últimas horas, Quique Barona, periodista de Deportes RCN en Cali, dio a conocer que el conjunto 'escarlata' ha demostrado interés en el lateral derecho Cristian Graciano.

El futbolista de 23 años ha sido uno de lo jugadores con mejor rendimiento en Real Cartagena durante el primer semestre de 2026.

Lea también Finalista del FPC tendría más de 5 salidas de jugadores listas

David González va a hablar con los directivos de América

Tras el empate a cero goles en el Pascual Guerrero, David González salió a dar la cara ante los medios de comunicación, hablando sobre las falencias que hubo a lo largo de los 90 minutos y que a raíz de ello hablaría con las directivas del club para tomar una decisión con respecto a su futuro.

"Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo. el nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto y esta vez no lo hicimos y estas ultimas semanas no lo hicimos y eso duelo, el hincha tiene que estar demasiado dolido. A pesar de lo que dimos, hay cosas que no funcionan y hay que mirar para adelante y seguir".