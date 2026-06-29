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Gustavo Alfaro

Alfaro reveló la clave para enfrentar a Alemania: "Será un lindo aprendizaje"

El entrenador argentino de Paraguay afirmó cómo deben encarar el partido por los dieciseisavos de final con Alemania.
Agencia AFP
Gustavo Alfaro reveló cómo enfrentar a Alemania
Gustavo Alfaro reveló cómo enfrentar a Alemania // AFP

Paraguay enfrentará con "humildad" a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial e intentará "competir" ante un rival muy complejo y favorito a protagonizar las fases finales de Norteamérica 2026, dijo este domingo el seleccionador guaraní, Gustavo Alfaro.

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La selección sudamericana se enfrentará el lunes al tetracampeón del mundo en Foxborough -cerca de Boston- por un lugar en los octavos de final, en su regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

"Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil" y "una alegría muy grande" de jugar esta instancia, dijo el entrenador argentino en rueda de prensa.

Los quilates de la selección dirigida por Julian Nagelsmann no impedirán que la Albirroja pueda "competir" con la "humildad y sencillez" que siempre mostraron sus dirigidos.

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Intentaremos "estar a la altura del desafío confiando en lo que somos", aseveró el técnico, que clasificó a Paraguay al Mundial y condujo al equipo a superar la fase de grupos pese a caer 4-1 en el debut ante el coanfitrión Estados Unidos, además de ganar 1-0 a Turquía y empatar sin goles frente a Australia.

"Más allá de que nos toque pasar o más allá de que nos toque quedar al margen esto continúa, Paraguay ya está clasificado para el próximo Mundial" y enfrentar a Alemania será un "lindo aprendizaje".

Paraguay será sede de un partido de la Copa del Mundo en 2030 al igual que Argentina y Uruguay, como parte de las conmemoraciones de la FIFA por los 100 años de los Mundiales.

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Sobre su posible continuidad al frente del equipo tras el Mundial, el timonel -conocido por su verborragia- consideró que la clave es saber si el país está dispuesto a vivir un proceso de selecciones.

El ganador del duelo entre Paraguay y Alemania enfrentará en octavos de final al vencedor del choque entre la favorita Francia y Suecia.

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