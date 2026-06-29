Daniel Muñoz reveló por qué fue suplente vs Portugal: ¿Hubo alguna molestia física?

Acabó la espera del partido más esperado en la fase de grupos con la Selección Colombia y Portugal. Un empate sin goles, pero, más allá del resultado, sudamericanos y europeos brindaron un partidazo con emociones y oportunidades para ambas escuadras.

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Néstor Lorenzo mandó cambiada la alineación y sorprendió con la titularidad de Santiago Arias como el lateral derecho por encima de Daniel Muñoz. Aunque Arias jugó muy bien a lo largo de los minutos que estuvo en cancha, el defensor del Crystal Palace llegaba a este tercer partido con dos goles anotados y uno de ellos fue el que firmó la clasificación frente a la República Democrática del Congo.

Claramente por la carga de los jugadores y de un Mundial que tiene pocos días de descanso, lo primero que se pensó fue que Daniel Muñoz podía tener un tema físico que no permitió que estuviera desde el arranque. Además, su ingreso al campo de juego sobre los 87.

¿TUVO MOLESTIAS FÍSICAS? DANIEL MUÑOZ EXPLICÓ SU SUPLENCIA

Sin duda alguna, el hecho de no haber sumado minutos desde el arranque abrió la discusión sobre el posible estado físico del lateral derecho que vio casi todo el partido desde el banquillo. Una vez entró se le vio picante en el ataque buscando centros para romper los ceros.

Por ese esfuerzo sobre el final, una lesión o una molestia física podía estar descartada por el buen nivel que tuvo en ese corto tiempo en cancha. En la zona mixta, Daniel Muñoz reveló por qué fue suplente dejando atrás todas las posibles dudas de un tema físico.

En declaraciones en la zona mixta, Carlos Villamil, periodista de DSports le preguntó al lateral por su suplencia. Daniel Muñoz dejó claro que todo fue parte del plan de Néstor Lorenzo, “bueno, es una decisión técnica, yo ahí no me meto. El profe tendrá sus razones, aquí estamos para aportar”.

Además, le consultó si había algún impedimento físico, “gracias a Dios estamos bien, acá estamos para aportar sea adentro o afuera y lo más importante siempre va a ser el equipo, la familia”.

DANIEL MUÑOZ VOLVERÍA A SER TITULAR EN DIECISEISAVOS DE FINAL

Descartando algún tema físico y con todos los 26 jugadores disponibles, es apenas lógico que Néstor Lorenzo vuelva a tener al equipo de gala para enfrentar las siguientes fases. Ghana será el próximo rival y esa decisión técnica que seguramente tomará para ese encuentro será que Daniel Muñoz vuelva al costado derecho.

La decisión técnica de Néstor Lorenzo tenía como necesidad preservar a algunos jugadores para afrontar los dieciseisavos de final, dado que el cuadro colombiano ya tenía definida la clasificación para esta siguiente fase. Así lo hizo Lorenzo con los dos laterales, pues ni Daniel Muñoz ni Johan Mojica fueron titulares, ni Luis Javier Suárez.

Afortunadamente, Santiago Arias, Déiver Machado y Jhon Córdoba cumplieron desde el inicio del partido ante Portugal y dejaron buenas conclusiones supliendo a Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Javier Suárez. Habrá que esperar qué medidas tomará el cuerpo técnico para los siguientes partidos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.