Millonarios le cumple a Fabián Bustos: los tres primeros fichajes que tendría

Millonarios no estuvo a la altura de la Liga BetPlay 2026-I después de quedar eliminado en la fase todos contra todos. Los dirigidos por Fabián Bustos no pudieron sellar la clasificación y esto significó un nuevo fracaso para la institución por la segunda eliminación.

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Aunque el Mundial toma protagonismo en estos momentos, el club quiere evitar un tercer fracaso y volver a pelear por títulos. Fabián Bustos había pedido cinco fichajes, entre ellos, dos arqueros por la salida de Diego Novoa y de Guillermo De Amores, al que contemplarían no inscribirlo si no llegan a algún acuerdo para rescindir su contrato.

Mientras Millonarios arranca la pretemporada, la dirección deportiva comandada por Ariel Michaloutsos espera definir a los primeros fichajes. De hecho, de esos cinco que quiere Fabián Bustos ya tendrían listos tres jugadores que están a mínimos detalles de firmar contrato.

LOS DOS ARQUEROS QUE LLEGARÍAN A MILLONARIOS

Entre los cinco jugadores que pidió Fabián Bustos aparecen dos arqueros para suplir a Diego Novoa y a Guillermo De Amores. Todo parece indicar que la idea del argentino es que uno sea internacional y el otro sea colombiano. En ese sentido, el club ya tendría listos los guardametas.

El primero es Javier Burrai, un arquero argentino ecuatoriano por su etapa en Macará y Barcelona de Guayaquil, este último equipo en el que fue dirigido por Fabián Bustos. Burrai ya jugó un partido con la selección de Ecuador.

Aunque Millonarios no lo ha hecho oficial, César Luis Merlo afirmó en su cuenta de X que Javier Burrai es el nuevo refuerzo de Millonarios. El arquero fue dirigido por Fabián Bustos en su etapa con el Barcelona de Guayaquil cuando el entrenador lo dirigió.

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El arquero argentino dejará a Sarmiento de Junín y el lunes se trasladará para hacer los exámenes médicos con Millonarios. La idea es que firme contrato por un año y con la opción de poder extender su contrato por un año más. Javier Burrai tomará el lugar de Diego Novoa, pero todo parece indicar que buscarían a otro para competir.

Además de Javier Burrai, buscarían a otro perfil colombiano. Se trata nada más ni nada menos que de Joan Felipe Parra que ataja en Once Caldas, y que se ganó la titularidad contra James Aguirre. Parra ha estado en negociaciones con el cuadro bogotano y será el nuevo fichaje para competir con Burrai.

Una nueva pelea en la posición entre un internacional como Javier Burrai y el local que será Joan Felipe Parra. Habrá que esperar qué decisiones tomará Fabián Bustos. Con Parra todavía hay que esperar que lleguen al acuerdo en la negociación.

EL TERCER FICHAJE DE MILLONARIOS

Otra de las solicitudes de Fabián Bustos era contratar a un extremo para reforzar el ataque tras la salida de Alex Castro. Todo parece indicar que ya avanza con las negociaciones por un exjugador de Independiente Santa Fe que dejó buenas sensaciones en Bogotá.

Se trata nada más ni nada menos que de Francisco Chaverra. De acuerdo con Mariano Olsen, Chaverra podría llegar a Millonarios, dado que los diálogos con Medellín parecen estar avanzando por una posible compra.

Francisco Chaverra hizo parte de Santa Fe en esa final ante Atlético Bucaramanga, que infortunadamente por los penales, el extremo no pudo celebrar su primer título como profesional. Espera ganar su primer trofeo con Millonarios si termina llegando finalmente a Bogotá.

Con estos tres jugadores, Millonarios buscaría otros dos futbolistas. Entre ellos, un volante de primera línea y un lateral derecho. Esos serían los cinco fichajes que quiere Fabián Bustos para iniciar el proyecto deportivo en el segundo semestre del 2026.

LAS PRIMERAS BAJAS DE MILLONARIOS

Millonarios ya se ha movido con las bajas y con las contrataciones, aunque todavía no ha hecho oficial las incorporaciones. Hay dudas con otros jugadores como el caso de Guillermo De Amores con el que negocia su salida, o, en dado caso que no lleguen a acuerdos, no lo inscribirían para la Liga BetPlay 2026-II.

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También hay dudas con David Mackalister Silva con su renovación, y lo más seguro es que Radamel Falcao García tampoco siga. Bajo ese panorama, y de acuerdo con La Página Embajadora, el club no tendrá en cuenta a Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Diego Novoa, Juan Carlos Pereira y Nicolás Giraldo.