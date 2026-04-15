Alfredo Arias encaró y tomó decisión tras la derrota de Junior contra Cerro Porteño

Junior de Barranquilla regresó a la acción en Copa Libertadores, esta vez para jugar en el marco de la segunda fecha, en condición de visitante, contra Cerro Porteño, un rival que le complicó la vida en suelo uruguayo durante los 90 minutos del compromiso.

El 'tiburón' perdió por la mínima diferencia tras la anotación de Jonathan Torres sobre el minuto 55, un solitario tanto que amargó a Alfredo Arias, quien además salió descontento porque Junior tuvo para ganarlo o al menos sumar un empate, pero la falta de efectividad les costó caro, por lo que esta sería una de las situaciones a replantear para el próximo encuentro.

Descontento total de Alfredo Arias con la efectividad de Junior contra Cerro Porteño

Los equipos colombianos no han tenido un buen arranque en las competencias de nivel internacional y Junior no fue la excepción, ya que en el Estadio La Nueva Olla sumó una nueva derrota frente a Cerro Porteño.

El equipo comandado por Alfredo Arias tenía la obligación de rescatar al menos un punto en la fecha 2 tras haber cedido puntos contra Palmeiras en condición de local y cuando ya tenían prácticamente el triunfo asegurado.

Sin embargo, el objetivo no se logró y ello dio, según el estratega uruguayo, debido a la falta de efectividad al momento de definir, ya que tuvieron varias chances de gol, pero no las supieron aprovechar, por lo que sería el principal factor a corregir de cara a los siguientes partidos.

“Uno no tiene por qué elegir si aquel tuvo virtudes y yo errores. El fútbol es un todo. Cerro hizo bien las cosas, me parece a mí, y nosotros pudimos hacerlo mejor, empezando por la efectividad. Y admitimos un gol en el que yo creo que pudimos hacer algo más. Tuvimos las chances en el primer tiempo y no concretamos. Tuvimos la de Teo que pega en el travesaño y la de Pérez que tapa el arquero con el pie. Hasta el gol de ellos, no nos habían puesto en problemas”.

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Alfredo Arias reveló que ocurre con Paiva en Junior

El delantero paraguayo de 28 años era una de las cartas más importantes de Arias durante el semestre de clausura 2025 en el que quedaron campeones, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo, a lo cual Arias respondió de manera concreta.

“Paiva es un jugador importante para nosotros, es un jugador que nos da sacrificio y buen juego. En estos últimos partidos viene ingresando en los segundos tiempos, en este lo hizo y creo que le fue bien”.

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Próximo partido de Alfredo Arias con Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Arias al mando de Junior durante la Copa Libertadores será en el marco de la tercera fecha, nuevamente en condición de visitante, contra Sporting Cristal. Este encuentro se disputará el martes 28 de abril, en el Estadio Nacional del Perú, sobre las 21:00 hora Colombia.