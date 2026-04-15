Dimayor confirmó sanción a Rodrigo Contreras; problemas para Millonarios

Millonarios está contra las cuerdas en la Liga BetPlay, después de empatar en la fecha 16 con Independiente Santa Fe. Dicho resultado dejó al equipo 'embajador' en la décima posición con 22 puntos y con un panorama complicado para conseguir la clasificación a los playoffs.

Lea también Millonarios, con un factor a favor para enfrentar a Boston River en Bogotá

Dimayor confirmó sanción a Rodrigo Contreras

Además del empate, el partido contra Santa Fe dejó la mala noticia para Millonarios de la expulsión del delantero argentino Rodrigo Contreras.

El atacante, figura del cuadro 'embajador', vio la tarjeta roja por parte del árbitro FIFA Andrés Rojas en los últimos minutos del encuentro al golpear con un cabezazo a un rival.

Teniendo en cuenta que el juez central le mostró la tarjeta roja de manera directa, el Comité Disciplinario de la DIMAYOR le impuso una sanción de dos jornadas a Rodrigo Contreras.

El futbolista albiazul fue castigado por "ser culpable de conducta violenta contra un adversario".

Lea también Millonarios se desarma y esta es la posición que busca en el segundo semestre

Los partidos que se perderá Rodrigo Contreras

Teniendo en cuenta la sanción, Rodrigo Contreras será baja clave en Millonarios para los partidos contra América de Cali por la fecha 17 y para el duelo frente a Deportes Tolima de la jornada 18.

De esta manera, el entrenador Fabián Bustos deberá utilizar a Leonardo Castro y a Radamel Falcao García, que surgen como alternativas en el ataque.

¿Dimayor sancionaría a Falcao?

La presencia de Falcao en la recta final del primer semestre se podría ver afectada, después de las declaraciones dadas por el delantero en la rueda de prensa posterior al empate de Millonarios con Santa Fe.

El atacante podría ser castigado, teniendo en cuenta que el final de su ciclo anterior con Millonarios también recibió una sanción por reclamar el trabajo de los árbitros en una rueda de prensa.