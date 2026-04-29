Alfredo Arias estalló por la tontería de Jermein Peña en la caída ante Sporting Cristal

La fecha 3 de la Copa Libertadores comenzó bastante movida y con resultados sorpresivos que fueron complicando la clasificación de algunos equipos a la siguiente instancia de la competencia, tal como fue el caso de Junior de Barranquilla.

El equipo comandado por Alfredo Arias partió rumbo a Perú para jugar ante Sporting Cristal y llegó con la ilusión de sumar puntos para volverse a meter en la lucha por la clasificación en la siguiente instancia de la competencia, pero se fue con dos goles en contra y la expulsión de Jermein Peña, lo que desató el enojo del entrenador uruguayo.

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Alfredo Arias no salió contento con la tontería de Jermein Peña

El equipo comandado por Alfredo Arias salió al terreno de juego con lo mejor de lo mejor, contando con figuras de alto nivel en su 11 inicial, en donde justamente estaba Jermein Peña, quien volvió a perjudicar al 'tiburón' en un partido determinante al salir expulsado.

El defensor de 26 años protagonizó una polémica jugada sobre el minuto 20 del compromiso al darle un codazo a uno de sus rivales cerca del área de Mauro Silveira, lo que resultó en la respectiva expulsión.

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La escuadra barranquillera debió jugar más de 60 minutos con tan solo 10 jugadores en el campo, intentó llevarse un punto para la siguiente jornada de la Libertadores, pero con el pasar del tiempo la ausencia de Peña en la zona defensiva claramente les terminó costando caro.

Junior logró irse en cero durante la primera parte, pero el desquite llegó en los últimos 45 minutos, recibiendo dos goles y causando frustración en Alfredo Arias por la "tontería" que protagonizó Peña.

“No puedes dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta, y de visita. No podemos hacer esa tontería. Siempre estuvimos en partido, aún quedado en desventaja (en el marcador) y con 10 (jugadores) tuvimos el empate y no lo pudimos concretar. Es muy difícil en el fútbol de hoy día jugar con un jugador y menos en estas competencias y de visitante”.

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Próximo partido de Junior en la Copa Libertadores

Junior jugará la fecha 4 de la Copa Libertadores en el Estadio Roberto Meléndez, recibiendo a Cerro Porteño, equipo que tampoco va del todo bien en la competencia y que llegará a rescatar puntos. Este duelo se jugará el jueves 7 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

Tabla de posiciones del grupo de Junior en la Copa Libertadores