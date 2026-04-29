Tolima goleó y se ubicó en puestos de clasificación a octavos de Libertadores

Deportes Tolima firmó una actuación contundente y se impuso 3-0 sobre Coquimbo Unido en la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, logrando una victoria clave que lo vuelve a meter en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Tolima salió decidido desde el primer minuto a imponer condiciones en el estadio Manuel Murillo Toro, pero fue hasta la segunda parte cuando comenzaron a llegar los goles de la victoria tolimense.

Lea también Junior sumó nueva derrota: tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

Tolima goleó, gustó y subió en tabla de posiciones

Con una presión alta y buen manejo del balón, el equipo colombiano comenzó a inclinar la cancha a su favor, generando varias aproximaciones de peligro en los primeros minutos.

Sin embargo, La insistencia tuvo recompensa hasta la segunda parte del duelo, cuando llegó el primer gol tras una certera definición desde el punto penal por parte de Sebastián Guzmán sobre el minuto 59 del encuentro.

El segundo gol llegó un par de minutos después tras una excepcional jugada colectiva en donde participó 'Tatay' Rodríguez colocando un pase filtrado para el 'Chino' Sandoval, quien remató de pierna izquierda para colocar el 2-0.

Lea también VIDEO - Chino Sandoval y Guzmán ponen a ganar a Tolima su primer partido de Libertadores

El tercer gol fue el golpe definitivo. En una transición rápida, Tolima llevó a cabo algunos cambios, encontró espacios y definió con contundencia para sellar el 3-0 final gracias a Yerson González, quien justo acababa de entrar al encuentro.

Con este triunfo, Deportes Tolima suma tres puntos vitales que le permiten escalar posiciones en el grupo y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Por su parte, Coquimbo Unido sufrió un duro golpe que lo obliga a replantear su estrategia de cara a los próximos compromisos.

Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto del equipo comandado por Lucas González se llevará a cabo también en el Manuel Murillo Toro, escenario deportivo que le abrirá lasa puertas a Nacional de Uruguay por el compromiso correspondiente a la fecha 4 el miércoles 6 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

Lea también VIDEO - En pelea terminó el partido entre Cruzeiro y Boca por la Copa Libertadores

Tabla de posiciones del grupo de Tolima en la Copa Libertadores