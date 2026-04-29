Rodrigo Contreras se cansó y habló de su salida de Millonarios tras empatar con Sao Paulo

Inició una nueva fecha de la Copa Sudamericana en donde Millonarios volvió a decepcionar en un partido en el que tenía la obligación de ganar, en el Estadio El Campín, si quiere continuar en competencia.

El cuadro 'embajador' recibió a Sao Paulo en Bogotá con la ilusión de volver a sumar de a tres unidades, tal como lo hicieron contra Boston River, pero la escuadra brasileña les complicó las cosas y además la efectividad e intensidad en ofensiva también les hizo falta, lo que le causó frustración a Rodrigo Contreras, quien volvió a sumar minutos.

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Rodrigo Contreras puso en duda su continuidad en Millonarios

El equipo comandado por Fabián Bustos volvió a decaer con su rendimiento deportivo a nivel nacional e internacional, poniendo en duda lo que pasaría con su continuidad en la Copa Sudamericana y la respectiva Liga Betplay.

En Sudamericana todavía cuenta con opciones claras de avanzar y depende prácticamente de sí mismo, pero la verdad es que todo hubiera sido más fácil si hubieran podido concretar la victoria frente a Sao Paulo en el marco de la tercera fecha.

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Millonarios no supo aprovechar su condición de local en la capital del país ante un equipo brasileño que viajó con modificaciones significativas en su plantilla de jugadores y que solamente les remató una vez al arco, lo que evidentemente causó frustración en los hinchas 'embajadores', el cuerpo técnico y el propio Rodrigo Contreras, quien no salió contento del terreno de juego e incluso habló sobre su salida del equipo ya que no se siente bien anímicamente.

"Fueron días muy difíciles para mí, la pasé muy mal, tenía mi familia muy lejos, estoy solo aquí en Bogotá entonces hay veces que cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea mucho y veremos que pasa de aquí a junio, veré lo que quiero hacer porque tengo un hijo muy lejos, pero ahora pienso en ayudar a mi equipo estos partidos. Quiero descansar, recuperar tiempo con mi familia, llevo tres años y medio lejos de mi familia, y veremos que pasa porque cada día se me hace más difícil estando lejos de ellos, pero mientras esté acá en el club daré lo mejor de mi y ayudaré a mi equipo a conseguir grandes cosas".

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Próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto en el que Rodrigo Contreras podría seguir sumando minutos con Millonarios a nivel internacional será justamente saliendo de Colombia y jugando en Uruguay al enfrentar a Boston River el jueves 7 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Rodrigo Contreras en Millonarios?

El delantero argentino de 30 años arribó en la presente temporada a la escuadra bogotana tras su paso por Universidad de Chile y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 17 partidos, más de 1.000 minutos en el campo de juego en donde se ha reportado con 8 goles, dos de ellos en Copa Sudamericana.