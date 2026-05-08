Por la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo, Junior de Barranquilla recibió a Cerro Porteño de Paraguay.



El equipo colombiano tenía la obligación de conseguir el resultado para seguir con chances de clasificar a los octavos de final del torneo, en el que también participan los siguientes equipos del FPC: Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín.

Lea también Teo Gutiérrez dio la cara y mandó recado tras fracaso del Junior en Libertadores

Cerro dio el golpe

Junior saltó al terreno de juego con toda la intención de quedarse con las tres unidades, pero el rival no lo permitió. Cerro Porteño dio el golpe sobre la mesa y se llevó el vital triunfo por la mínima diferencia. El centro delantero Pablo Vegetti marcó en el único tanto del encuentro.



Sin lugar a dudas, lo acontecido con el conjunto rojo y blanco de la capital del departamento del Atlántico es un rotundo fracaso, esto debido, sobre todo, a la alta inversión económica de las directivas.

Palabras de Arias

Tras el encuentro, el uruguayo Alfredo Arias, director técnico del club, se pronunció. El experimentado estratega, primero, hizo referencia a que su equipo no tuvo errores defensivos.



“No perdimos por errores defensivos, sino por un acierto de otro planeta del delantero de Cerro. Cuando uno pierde, debe aceptar que todos piensen que lo hiciste mal. Yo no puedo reprocharle nada al equipo; tuvimos las chances y no las metimos, lo dejamos todo. No entraron ni con los cambios”, expresó.

El mensaje para los jugadores

Luego, entre otras cosas más, el exentrenador del Deportivo Cali reveló lo que les dijo a los jugadores tras la dura derrota en condición de local. Dijo que les pidió ir por el bicampeonato de la liga colombiana.



“No me define ganar ni perder, sino levantarme con más ganas cuando pierdo. Les dije a los jugadores que ahora tenemos que estar unidos e ir por lo que queda, que es el bicampeonato y no es poco. Ahora los jugadores van a correr aún más porque tenemos un viaje a Manizales, a la altura, a conseguir un buen resultado. Así es esto: perdés, te duele, recibís los insultos y los mereces cuando perdés”, finalizó Alfredo Arias.