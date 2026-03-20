La fecha 12 de la Liga Betplay está a punto de llegar a su fin y en el transcurso de la jornada uno de los últimos partido que se robó todas las miradas fue el de Junior de Barranquilla frente a Independiente Medellín, por el marcador, la polémica en las tribunas y las contundentes declaraciones de Alfredo Arias.

El equipo barranquillero sigue con un rendimiento bastante irregular y junto con ello se empieza a poner en peligro su clasificación a la siguiente instancia de la competencia local. Esta situación ya tiene preocupado y cansado a Alfredo Arias, quien sufre especialmente por los problemas defensivos y dijo que en ningún momento pudieron jugar bien.

Alfredo Arias no se guardó nada tras los errores y la derrota de Junior

El Estadio Atanasio Girardot le volvió a abrir las puertas a un nuevo duelo entre el 'poderoso de la montaña' contra el conjunto 'tiburón', el cual contó con emociones desde los primeros momentos del encuentro cuando Alexis Serna convirtió a tan solo cinco minutos de haberse dado el pitazo inicial.

A partir de este momento el cuadro visitante comenzó a sufrir dentro del terreno de juego hasta que llegó el segundo gol protagonizado por Francisco Chaverra sobre los 24 minutos. Junior intentó despertar, pero el poderío ofensivo del 'poderoso' fue mucho más y estuvieron cerca de protagonizar una goleada, aunque la suerte y definición no estuvieron de su lado.

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Junior no pudo en el transcurso de los 90 minutos encontrar la alternativa para descontar en el marcador y los errores defensivos eran cada vez más notorios, hecho que ya tendría cansado a Alfredo Arias, quien justamente habló sobre el planteamiento táctico que hizo para este partido, pero en donde todo le salió al revés, por lo que lo primero que haría para los siguientes duelos sería volver a lo seguro y con las figuras que son, ya que incluso por decisión técnica no tomó en cuenta a Muriel.

“Nosotros armamos una estructura para tener solidez defensiva, porque el rival venía convirtiendo goles de pelota quieta. En cinco minutos, en dos pelotas quietas que no defendemos, tenemos jugadores para defender y recibimos los goles en jugadas que esperábamos. Cuanto más a veces quieres defender lo haces peor. No conozco otra manera en el fútbol y en lo que me corresponde que ir otra vez y mejorar, porque todavía estamos a tiempo de mejorar”.

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Arias salió ofendido porque no jugaron bien

El estratega uruguayo también habló sobre el cambio en el plan de juego que tenía, pero que terminó arruinado desde los cinco minutos en un duelo en donde no jugaron bien y las molestias físicas le terminaron afectando la estructura que había trabajado para este compromiso.

“Nosotros veníamos con un plan de juego, agregando a Rivera en la defensa para ver si podíamos lograr un poco de solidez defensiva, porque si lo lográbamos le íbamos a trasladar nervios al rival y ese plan a los cinco minutos ya no estaba. Con jugadas que trabajamos, porque sabíamos que hacían los laterales así, nos pusieron en desventaja. Luego la lesión de Monzón, tuvimos que cambiarlo y Pestaña con el párate se le inflamó y tuvimos que hacer el cambio. Las otras sustituciones fueron para tratar de tener otra solidez con la pelota y creo que la hicimos y tuvimos ocasiones claras que erramos. Nunca logramos desde el juego jugar bien y es la verdad”.

Próximo partido de Alfredo Arias con Junior

El siguiente compromiso de Alfredo Arias en el banquillo de Junior será volviendo a auspiciar en condición de local en el Roberto Meléndez, frente a Atlético Bucaramanga, una oportunidad clara para sumar de a tres unidades y reivindicarse con la hinchada.

Este compromiso se disputará por el marco de la fecha 13 el martes 24 de marzo sobre las 18:00 hora local.