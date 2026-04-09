Alfredo Arias se metería en problemas por polémica declaración

El comienzo de Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores no comenzó como se esperaba y todo parece indicar que el irregular momento que se vive en la Liga Betplay se habría trasladado a nivel internacional.

El 'tiburón' jugó como local su primer encuentro en la 'Gloria Eterna' y lo hizo ante uno de los rivales más fuertes de la competencia, Palmeiras, pero lamentablemente no pudo hacer respetar la ventaja que había conseguido, pero a pesar del claro error de Mauro Silveira que fue el que les costó el empate, Alfredo Arias halló la verdadera situación que hizo que no se pudiera ganar y fue no haber jugado en el Metropolitano.

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Junior hubiera ganado en el Metropolitano, según Alfredo Arias

A pesar de haber auspiciado como "local", el 'tiburón' también contó con algunos factores en contra como la ausencia de Cristian Barrios y que, formalmente, no jugaría como local, ya que el Metropolitano de Barranquilla está en remodelaciones, por lo que su debut fue en el Estadio Olímpico Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.

A pesar de ello, hubo una buena participación por parte de los fanáticos 'junioristas', ya que se vio la presencia de miles en las graderías, entre ellos un espectador de lujo como lo es Fuad Char, quien viajó exclusivamente a ver este encuentro, sinónimo de confianza para su equipo o de presión para que saquen un resultado positivo.

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Lamentablemente, este hecho fue para el entrenador uruguayo lo que les habría costado llevarse los primeros tres puntos de la competencia. Alfredo Arias resaltó la gran labor que realizaron sus jugadores, destacó las situaciones de gol que tuvieron y cerró con que todo lo que se vio en el transcurso de estos 90 minutos hubieran sido diferentes, para bien, en el Metropolitano de Barranquilla, lo que podría traerle problemas con el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, hijo del máximo accionista del club.

"Yo valoro mucho lo que hizo mi equipo, mis jugadores creo que dejaron todo dentro de la cancha, incluso algunos de ellos que no venían con los 90 minutos o venían con lesiones, corrieron el riesgo y dieron todo, los felicito y felicito a la gente que vino y nos apoyó, pero este partido en el Metro hubiera sido diferente, lo tengo que decir, hubiera sido a otro precio por como jugamos nosotros, pero bueno, la gente nos apoyó, intentamos dar lo mejor y hay que prepararse ya para lo que viene".

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Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Alfredo Arias al mando de Junior de Barranquilla jugando la Copa Libertadores, será en el marco de la fecha 2, en la cual auspiciarán como visitantes ante Cerro Porteño.

Este duelo también será uno de los más llamativos de la jornada y se llevará a cabo en suelo paraguayo, en el Estadio La Nueva Olla, el martes 14 de abril sobre las 17:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Junior en la Copa Libertadores

La repartición de un punto para cada una de las escuadras en Cartagena y la victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño, dejó la tabla de posiciones de la siguiente manera: