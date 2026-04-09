[VIDEO] Junior recibió insólita buena noticia para la segunda fecha de Copa Libertadores

Este miércoles 8 de abril empezó el sueño de la Copa Libertadores para el Junior de Barranquilla que oficia en Cartagena sus partidos como local, dado que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez está en remodelación para ser la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

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En el Estadio Jaime Morón León con un recinto deportivo que estaba a reventar con la ilusión de una victoria, el cuadro barranquillero pegó primero con un penal de Teófilo Gutiérrez. Un riflazo que le rompió el arco a Carlos Miguel para sacar la diferencia en el primer tiempo.

Sin embargo, en el complemento, Palmeiras salió en busca de empatar desde los primeros segundos y lo consiguió por medio de Ramón Sosa sobre los 56 minutos aprovechando un error grande de la zaga defensiva y de Mauro Silveira. El paraguayo eludió al golero uruguayo y marcó con la puerta vacía.

Una igualdad que poco o nada sirve para que el Junior se escapara en el liderato de la tabla de posiciones, especialmente por lo sucedido en Perú entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño, pero, inmediatamente después de terminar el juego en Cartagena, los barranquilleros recibieron una gran noticia para el segundo partido.

LA INSÓLITA EXPULSIÓN DE CERRO PORTEÑO

Junior le ponía la presión a Sporting Cristal y a Cerro Porteño que chocaron horas más tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao. Uno de los referentes del Cerro Porteño quedó expuesto antes de terminar la primera parte. Cecilio Domínguez recibió una tarjeta roja, tal vez la más insólita en lo que va de esta Copa Libertadores, y, seguramente de la historia de la competencia.

En un saque de banda, el volante tomó el balón y se lo arrojó a un contrario que estaba encima para que no sacara con rapidez. Obró mal el rival que se puso de frente para demorar el juego, pero peor fue la reacción de un veterano como Cecilio Domínguez.

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Sin duda alguna, esta noticia impacta fuertemente en la Copa Libertadores, dado que, en la próxima fecha, Junior tendrá que viajar a Paraguay para medirse con Cerro Porteño. En el ‘Ciclón’ paraguayo no podrá estar Cecilio Domínguez por una torpeza que pudo haber evitado y con la que se perderá un duelo crucial.

Cecilio Domínguez no es un juvenil en Cerro Porteño, es uno de los referentes de la institución. Con 31 años, ya lleva más de 450 partidos en clubes pasando por equipos de México como América, Santos Laguna o en Argentina con Independiente de Avellaneda. También estuvo en el Austin de la MLS.

JUNIOR, CON TODAS SUS FICHAS AFRONTA EL RETO EN PARAGUAY

Después del empate en Cartagena, Junior tendrá que sacar adelante la primera victoria en Copa Libertadores. El segundo examen será ante Cerro Porteño que no llega cómodo a este encuentro por la expulsión insólita de Cecilio Domínguez. El volante deberá cumplir con la sanción y habrá que esperar el parte de la Conmebol después de una roja directa.

Sin duda alguna, con esta baja, y con un Junior que no sufrió sanciones a lo largo de los 90 minutos contra Palmeiras, el cuadro barranquillero espera sacar un buen resultado en Paraguay. No será fácil, pero, los paraguayos no tendrán a uno de los grandes referentes en la nómina titular ni en el banquillo de suplentes.