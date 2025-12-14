Alfredo Morelos advierte a Medellín: "vamos con la misma intensidad, queremos ganar"

Atlético Nacional no pudo hacer respetar su localía en la final de ida de la Copa BetPlay al empatar 0-0 con Deportivo Independiente Medellín. Ahora, el campeón del certamen se definirá el miércoles 17 de diciembre, pero con mayoría de hinchada del conjunto 'poderoso' en las tribunas el estadio Atanasio Girardot.

Al final del compromiso, el delantero Alfredo Morelos dejó un contundente mensaje con el que advirtió al rival sobre la mentalidad que tendrán los jugadores del conjunto 'verdolaga'.

"Ningún jugador quiere fallar las jugadas de gol. Yo quiero marcar, todos queremos marcar, pero son cosas del fútbol. Que nos preocupemos si no llegamos ni generamos opciones. En cualquier momento el balón va a entrar. Los jugadores, cuerpo técnico y directivos queremos ganar la final. Es muy importante a nivel paisa y de Colombia, estamos al 100%. Rescato el segundo tiempo, creamos opciones. Nosotros somo y sabemos de la eficacia que tiene cada uno. En el otro partido vamos a ir con la misma intensidad de querer ganar", dijo.

Por otro lado, Morelos reiteró que el plantel de Atlético Nacional mantiene la ambición de conseguir el título.

"La ambición de hoy era ganar y salimos a buscarlo. No fue un buen primer tiempo, pero en el segundo salimos con ganas. El portero de ellos sacó pelotas demasiado difíciles", afirmó

Finalmente, Alfredo Morelos cuestionó levemente la pérdida de tiempo de Medellín.

"Esa quemadera de tiempo del rival pausa mucho el partido. Hay que seguir con las mismas ganas para ganar el miércoles", puntualizó.