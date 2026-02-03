Alianza Lima arranca con problemas la Copa Libertadores: seis bajas

Llegó la hora esperada para la máxima competencia a nivel de clubes de Sudamérica. La Copa CONMEBOL Libertadores de América arrancará con la fase previa entre el 2 de Mayo ante Alianza Lima. El primer partido será en Paraguay este miércoles 4 de febrero a partir de las 19:30, horario de Perú.

Vea también: Falcao llamó a James para hacerle importante solicitud antes del Mundial: revelaron detalles

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima deberá sacar adelante el proyecto para sellar la clasificación a la segunda fase. Su debut de manera oficial dejó buenas sensaciones con un triunfo en la primera fecha de la Liga 1 de Perú ante el Sport Huancayo con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero.

En dicho partido, Alianza Lima tuvo a Luis Advíncula desde el arranque del compromiso. El lateral terminó los 90 minutos como jugador aliancista, pero, infortunadamente, sufrió una dura lesión que lo va a sacar de la competencia por un buen tiempo. Además, Luis Ramos, delantero que acaba de llegar del América de Cali también sufrió un golpe que lo dejará afuera.

TRES BAJAS POR LESIÓN EN ALIANZA LIMA PARA LA COPA LIBERTADORES

Para debutar ante el 2 de Mayo en Paraguay, Alianza Lima tiene varias bajas, especialmente de jugadores importantes que han llegado del mercado de fichajes. La primera es la ausencia de Luis Advíncula, lateral derecho que llegó desde Boca Juniors y que sufrió una sacroileitis. Esta inflamación impedirá al jugador de la selección peruana.

Por su parte, la otra ausencia tendrá que ver con Luis Ramos, delantero que llegó como el suplente de Paolo Guerrero y que sufrió una distensión del recto femoral izquierdo. Esta lesión muscular lo sacará del compromiso clave por la Copa Libertadores.

Le puede interesar: Boca Juniors iría a la carga por un jugador de Millonarios

Aparte de los fichajes de Luis Advíncula y Luis Ramos, hay otro jugador que presenta una lesión. Se trata de Jesús Castillo que fue diagnosticado con un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. El futbolista estará por fuera por un mes.

Estas tres ausencias serán importantes para las pretensiones de Pablo Guede y Alianza Lima para intentar clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores. El club también sufrirá otras ausencias importantes por temas extradeportivos.

LOS OTROS JUGADORES QUE NO ESTARÁN EN LA COPA LIBERTADORES CON ALIANZA LIMA

Hace unas semanas se conoció que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña estaban siendo investigados por un presunto caso de abuso sexual. En ese orden de ideas, los tres futbolistas fueron separados del grupo, y, además, este martes 3 de febrero se conoció la decisión del club de retirar los respectivos dorsales.

Lea también: El dato que agrava la crisis de la cancha de El Campín y la millonaria multa que se viene

Con esto, queda aún más claro que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres jugadores de selección de Perú y de prestigio no podrán estar en la Copa Libertadores y en los siguientes partidos ligueros. Bajo ese panorama, Jesús Castillo, Luis Ramos y Luis Advíncula se suman a estas tres ausencias mientras se desarrolla la investigación.

Alianza Lima tendrá que superar la prueba de la primera fase ante 2 de Mayo. Si elimina al club paraguayo sellará el paso a la segunda instancia en la que deberán enfrentar a Sporting Cristal en un clásico peruano.