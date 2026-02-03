El dato que agrava la crisis de la cancha de El Campín y la millonaria multa que se viene

Desde que se firmó el 30 de octubre de 2024 el acuerdo entre El Campín y Sencia, nuevo concesionario que se encarga del bienestar del estadio y de las obras necesarias del recinto deportivo, el gramado se ha visto muy afectado por lluvias y eventos que no han tenido solución alguna desde el organizador.

Sebastián Oliveros, entrenador de Fortaleza fue el primero en referirse públicamente al Estadio El Campín como la peor grama del país. Últimamente, y ante conciertos y lluvias, otros actores se han unido a esas declaraciones, recientemente, Rodrigo Contreras, delantero argentino de Millonarios que afirmó nunca le había tocado jugar en un lugar así.

Es algo que no viene de ahora, sino de hace más de un año. Parece una situación incontrolable, especialmente, por la cantidad de uso que se le da a El Campín. Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló unos datos que complicarían mucho más la crisis que vive el gramado del estadio representativo de la capital.

CUATRO PARTIDOS EN UNA SEMANA PARA EL CAMPÍN

Daniel García, director de la Institución de Recreación y Deporte (IDRD) afirmó que, “el estado actual del Estadio Nemesio Camacho El Campín es inaceptable. Nuestra tarea es proteger el escenario que es un patrimonio de la ciudad. El IDRD, por instrucciones del alcalde Galán ya inició un proceso en el marco contractual para revisar el cumplimiento de la APP en lo relativo al mantenimiento del campo de juego.

Tenemos una visita técnica para verificar el estado de la grama y el camino por seguir. Sencia tiene la obligación de mantener la cancha, al menos, en el mismo estado que la encontró. De lo contrario, habrá sanciones contempladas en el contrato de la APP”. La situación se agravia cada vez más.

Carlos Antonio Veléz retomó después de poner la voz de Daniel García, “espero que se tomen decisiones. Mire este panorama, se jugó ayer (lunes 2 de febrero), el jueves, Millonarios vs Pereira, el sábado, Santa Fe vs Nacional, el domingo en esa misma cancha le alquilaron el partido a ‘Forta’ para jugar contra América. Esa cancha de El Campín, en las condiciones en las que está, ¿acepta tres partidos en lo que resta de la semana? Por favor”, indicó en Palabras Mayores.

Sin duda alguna, es un dato que complica y deja la crisis más abierta. Pues, el gramado del estadio luce sumamente difícil para acoger partidos de fútbol, y ya hay tres juegos restantes en lo que resta de la semana.

LA MILLONARIA SUMA QUE TENDRÍA QUE PAGAR SANTA FE POR EL ESTADO DE LA CANCHA

Entre otros problemas que puede haber en El Campín, está el tema de la Copa Libertadores, competencia que verá la actuación de Independiente Santa Fe, que juega sus partidos de local en dicho recinto deportivo. Sin duda alguna, la CONMEBOL debe estar pensando en posibles consecuencias si no hay un arreglo para el debut de la copa internacional.

De hecho, Carlos Antonio reveló que, “a ver si nos ponemos las pilas porque la Copa Libertadores viene ya. El 8 de abril juega Santa Fe, y hay una inspección de CONMEBOL una semana antes. En esas condiciones, la CONMEBOL no va a permitir que Santa Fe juegue ahí o va a multar a Santa Fe y es justo que eso pase”.

Esa millonaria suma que pondría en problemas a Santa Fe sería de 10,000 dólares que tendrá que ser debitado automáticamente de los premios por la participación en la Copa Libertadores. La situación de la cancha también podría afectar a los jugadores aumentando mayor riesgos de lesiones serias.