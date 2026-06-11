Álvaro Montero ficharía por un gigante luego de la Copa del Mundo

Álvaro Montero podría protagonizar uno de los movimientos más importantes para un futbolista colombiano en el próximo mercado de fichajes. El portero de la Selección Colombia aparece en el radar de Boca Juniors, club que buscaría reforzar su plantilla una vez finalice la Copa del Mundo de 2026.

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La información ha sido replicada por varios medios argentinos, que señalan al guardameta colombiano como uno de los candidatos para asumir la portería del conjunto xeneize de cara al segundo semestre del año.

A sus 31 años, Montero atraviesa un momento importante de su carrera. Luego de un segundo semestre de 2025 en el que no tuvo el protagonismo esperado en Vélez Sarsfield, el arquero recuperó continuidad durante 2026 y volvió a convertirse en una de las piezas destacadas del equipo.

Estadísticas de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield en 2026

En lo corrido de esta temporada, el colombiano ha disputado 17 partidos oficiales con Vélez. Durante ese periodo recibió 13 goles y consiguió mantener su portería imbatida en siete oportunidades.

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Esos números habrían despertado el interés de Boca Juniors, institución que analiza alternativas para fortalecer una posición clave dentro de su proyecto deportivo.

Sin embargo, la operación no luce sencilla. Montero tiene contrato con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier club interesado deberá negociar directamente con la institución o asumir el valor de su cláusula de rescisión.

Boca tendrá que salir de un extranjero si quiere fichar a Montero

Además, Boca tendría que resolver otro inconveniente antes de avanzar por el colombiano. Actualmente el plantel tiene completos los cupos de futbolistas extranjeros, por lo que sería necesario liberar una plaza para concretar una eventual incorporación.

Por ahora no existe una negociación cerrada entre las partes, aunque se espera que las conversaciones puedan tomar fuerza durante la disputa de la Copa del Mundo, torneo en el que Montero integrará la delegación colombiana.

De hecho, el arquero aparece como el segundo guardameta de la Selección Colombia para la cita orbital, un escenario que también podría aumentar su vitrina internacional si llega a tener participación durante el campeonato.

Mientras tanto, el futuro de Álvaro Montero continúa ligado a Vélez Sarsfield. No obstante, la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors empieza a tomar forma y podría convertirse en una de las noticias más relevantes del mercado sudamericano después del Mundial 2026.