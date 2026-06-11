La Selección Colombia de Mayores, hace apenas unos minutos, hizo un anuncio, a horas de lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Colombia ya está en México

El combinado nacional hizo referencia al traslado hacia la ciudad de Guadalajara, en territorio azteca, donde será la concentración del equipo. La Selección Colombia entrenará en el centro del alto rendimiento de Atlas.

El equipo que es dirigido por el director técnico Néstor Lorenzo ya aterrizó en el suelo mexicano. Después de perderse Qatar 2022, la Selección Colombia afrontará el reto de la Copa del Mundo 2026 con mucha ilusión.

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Arranca el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se llevará a cabo el partido de inauguración. A las 2:00 p. m., hora colombiana, por la primera jornada del grupo A, la selección de México se verá las caras con su similar de Sudáfrica.



“La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio”, reseñó la FIFA.

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Colombia debuta el 17 de junio

“Mientras la emoción alcanza su punto álgido en todo el mundo, México se encuentra en el centro de todas las miradas. El Tri cargará con las esperanzas de toda una nación cuando se enfrente a Sudáfrica, el equipo contra el que ya jugó en la misma fase del torneo en 2010, en un partido inaugural de gran importancia”, añadió.



El turno de la Selección Colombia de Mayores será el miércoles 17 de junio. El combinado nacional se va a enfrentar con Uzbekistán por la primera jornada del grupo K. El duelo será a las 9:00 p. m., hora cafetera.