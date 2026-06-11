Klopp le echó ojo a una figura de Selección Colombia: “Es de clase Mundial”

A falta de seis días para que arranque el Mundial para la Selección Colombia que debutará ante Uzbekistán en Ciudad de México, el cuadro cafetero suma a grandes figuras entre la experiencia de futbolistas que han disputado anteriores ediciones de citas orbitales, y otros que apenas iniciarán el camino mundialista.

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Uno de esos jugadores que debutará es Luis Fernando Díaz que se gana todos los reflectores por su excelente temporada con el Bayern Múnich. Jürgen Klopp, entrenador alemán dirigió a ‘Lucho’ en su etapa con el Liverpool. El entrenador alemán le dio la confianza al guajiro que empezó a dar de qué hablar con su talento.

Sin embargo, en este caso, el jugador que llamó la atención de Jürgen Klopp fue nada más ni nada menos que Richard Ríos, volante del Benfica que en su primera experiencia en Europa también se ganó la confianza y respondió con goles y asistencias. El teutón dejó claro que es un futbolista de clase mundial.

“JUGADORES DE CLASE MUNDIAL”; JÜRGEN KLOPP ELOGIÓ A RICHARD RÍOS

Hace unos días salió un video viral de un entrenamiento de Richard Ríos junto con Endrick, goleador de la selección de Brasil. Jürgen Klopp reaccionó a la calidad que vio por parte del colombiano y del brasileño y no dejó dudas de que se trata de jugadores de alta competencia y de gran prestigio en la actualidad.

El ex entrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool aseveró que, “primer toque y lo logró al primer intento. Los jugadores de clase mundial hacen que estas cosas parezcan fáciles. Esto es de clase mundial, así de simple. Diría que este reto es casi imposible y lo consiguieron sin problemas. Buen trabajo”.

Aunque en estos momentos, Jürgen Klopp se mantiene afuera de las direcciones técnicas, el alemán está trabajando junto con la firma Red Bull siendo el Director Global de Fútbol. Bajo ese panorama, tiene que estar supervisando a todos los clubes que pertenecen a la empresa de bebidas energéticas austriacas.

Uno de los cargos que tiene es reclutar talento apoyando en la búsqueda de fichajes y de jugadores jóvenes que puedan dar de qué hablar para el futuro de los diferentes clubes que pertenecen a Red Bull. En ese orden de ideas, pese a que no podría dirigir a Richard Ríos, después de los elogios podría tenerlo entre su red de talento y recomendarlo en algún club que pertenezca a la marca austriaca.

RICHARD RÍOS PODRÍA CAMBIAR DE EQUIPO

Después de la salida de José Mourinho del Benfica que siempre le ha dado la confianza a Richard Ríos, el mediocentro antioqueño podría salir de la institución de Portugal buscando nuevos aires. Uno de esos podría estar nada más ni nada menos que en Italia.

A la espera de hacer un buen Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, Richard Ríos ya suena con mucha fuerza en el Napoli de Italia. Los napolitanos buscarían pagar la cláusula de rescisión que sería la única manera para que las ‘Águilas’ dejen salir al mediocentro colombiano.

Esa cláusula ya está en casi 100 millones de euros, y Napoli estaría dispuesto a negociar con Benfica para poder llegar a acuerdos en el mercado de fichajes. Corriere dello Sport sentenció que, “eso es solo una curiosidad (cláusula) no un valor realista ni factible. Además, la competencia es feroz porque incluso el Inter de Milán lo tenía en la mira. Ya veremos".

Su rumbo podría cambiar próximamente dependiendo del Mundial que pueda tener Richard Ríos. Tras los amistosos de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo dejó a Richard en el banco en el segundo encuentro frente a Jordania y salió con Gustavo Puerta de titular. Todavía no está asegurado que el antioqueño sea titular o si Puerta será el inicialista.

EL MUNDIAL SE VE POR EL CANAL RCN Y POR LA APP DEL CANAL RCN

A lo largo del certamen mundialista, el Canal RCN tendrá protagonismo con los partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con un cubrimiento especial y para llevarles todas las emociones de esta cita orbital.

Partidos de la fase de grupos que se verán por el Canal RCN

11 de junio

México Vs Sudáfrica

12 de junio

Estados Unidos Vs Paraguay

13 de junio

Brasil Vs Marruecos

14 de junio

Países Bajos Vs Japón

15 de junio

España Vs Cabo Verde

16 de junio

Argentina Vs Argelia

17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

18 de junio

Suiza Vs Bosnia

19 de junio

Escocia Vs Marruecos

20 de junio

Alemania Vs Costa de Marfil

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21 de junio

Bélgica Vs Irán

22 de junio

Argentina Vs Austria

23 de junio

Colombia Vs Congo

24 de junio

Escocia Vs Brasil

25 de junio

Ecuador Vs Alemania

26 de junio

Uruguay Vs España

27 de junio

Colombia Vs Portugal

Partidos de 16avos de final que transmitirá RCN

Por otro lado, el Canal RCN también transmitirá 16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

28 de junio

29 de junio

30 de junio

30 de junio

1 de julio

2 de julio

3 de julio

Partidos de 8avos de final que transmitirá RCN

A través de la señal del Canal RCN los televidentes también podrán VER EN VIVO cinco compromisos de los octavos de final.

4 de julio

5 de julio

6 de julio

7 de julio

7 de julio

Partidos de cuartos de final y semifinal por el Canal RCN

Por la señal del Canal RCN también se podrán VER EN VIVO dos duelos de los cuartos de final (9 y 10 de julio) y las dos semifinales (14 y 15 de julio).

La gran final por el Canal RCN

La gran final de la Copa del Mundo 2026 tendrá transmisión EN VIVO por la señal del Canal RCN el 19 de julio.