Este miércoles 5 de agosto, por el torneo argentino, Boca Juniors se va a ver las caras con Estudiantes de La Plata. Este será un compromiso, sin lugar a dudas, que acaparará la atención de miles de amantes del deporte rey en territorio sudamericano. Ambos clubes han sido campeones de la Copa Libertadores de América.



El local es el conjunto azul y oro, considerado por muchos como el mejor del continente, pero el compromiso se va a llevar a cabo en Estadio Tomás Adolfo Ducó, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. Este escenario deportivo se suele llenar fecha tras fecha.

Lea también El nuevo compañero de Montero y Villa en Boca que sorprende al mercado

¿Cómo quedará el partido?

La pelota rodará a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana, y los aficionados neutrales esperan que sea un partido entretenido de inicio a fin. Por los jugadores que hay en ambos planteles, se aguardan varios goles. Es, sin lugar a dudas, uno de los clásicos del balompié argentino.



Y ya que se habla de los planteles, Boca Juniors volvió a tomar una importante decisión con el portero colombiano Álvaro Montero, que en el fútbol cafetero supo vestir los colores de equipos como Millonarios FC y Deportes Tolima. El experimentado guardameta es muy recordado en estas escuadras.

Montero otra vez titular

Montero, como es bien sabido, estuvo con la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, en lo que fue la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo tricolor quedó eliminado en la instancia de los octavos de final.



Siguiendo con la decisión que tomó Boca con el arquero cafetero, el director técnico Rodolfo Martín Arruabarrena lo volvió a alinear como titular, a pesar de las críticas que Montero recibió, sobre todo tras el partido ante Deportivo Riestra, en el que el conjunto xeneize mostró una muy mala versión. Esta fue la nómina elegida:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Villa es suplente

El otro jugador colombiano que hace parte de las filas de Boca Juniors es Sebastián Villa, quien para este encuentro ante Estudiantes de La Plata aparece en el banco de los suplentes. Es muy posible, dependiendo de cómo avance el compromiso, que el extremo ingrese en el segundo tiempo.



Boca Juniors, además de pelear el título de la liga argentina, está compitiendo en la Copa Conmebol Sudamericana y hace unos días se clasificó en los octavos de final. Los hinchas esperan que el equipo pueda ganar los dos trofeos. La tarea no será para nada sencilla, pero eso sí, tampoco se puede decir que será una labor imposible.







