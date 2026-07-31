Boca Juniors dejaría de jugar en La Bombonera, ¿por qué y en cuál estadio sería local?

Boca Juniors podría abandonar temporalmente La Bombonera para disputar sus próximos partidos como local. Luego de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro xeneize evalúa cambiar de escenario debido al deterioro que presenta la grama de su estadio.

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De acuerdo con comunicadores cercanos al club, el césped requiere cerca de un mes de recuperación para volver a estar en condiciones de albergar partidos de fútbol profesional, por lo que la dirigencia ya trabaja en una solución provisional.

Los partidos que Boca jugaría en sede alterna

Si se concreta el cambio de sede, Boca disputará fuera de La Bombonera sus próximos tres compromisos como local -todos en agosto-: frente a Estudiantes de La Plata el 5, Vélez Sarsfield el 8 y Deportivo Recoleta de Paraguay el 11.

Boca jugaría en Huracán o Lanús

La dirigencia xeneize analiza dos alternativas para recibir esos encuentros. Las opciones son el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, y La Fortaleza, escenario habitual de Lanús.

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Según la información conocida, Boca ya adelanta conversaciones con ambos clubes para definir cuál de los dos estadios albergará los compromisos mientras culminan los trabajos sobre el terreno de juego de La Bombonera.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas y la intención del club es encontrar la mejor alternativa para mantener la localía en el área metropolitana de Buenos Aires.

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Se espera que en los próximos días haya un acuerdo definitivo y que Boca Juniors oficialice cuál será su sede provisional para afrontar estos tres partidos.

Una vez concluyan los trabajos de recuperación del césped, el conjunto azul y oro regresaría a La Bombonera para continuar allí el resto de sus compromisos de la temporada.