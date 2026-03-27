Amague de pelea entre hinchas y un jugador de Nacional durante el partido contra Cruz Azul

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol tras decepcionar a nivel internacional cayendo contra Cruz Azul en el amistoso que se llevó a cabo en el PayPal Park, en Estados Unidos, y que terminó con un marcador de 3-0 a favor de la escuadra mexicana.

Justo en este duelo no solo se puso más en duda la continuidad de Diego Arias como técnico, sino que los hinchas también se cansaron de los malos resultados y empezaron a recriminarle a los jugadores. Dairon Asprilla no soportó esta situación y se enfrentó verbalmente a uno de los fanáticos, pero por poco se van a los golpes.

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Dairon Asprilla protagonizó pelea con hincha de Nacional

El partido amistoso entre Atlético Nacional y Cruz Azul se disputó el miércoles 25 de marzo de 2026 en el PayPal Park y fue un compromiso que formaba parte de la fecha FIFA de marzo, lo que permitirá a ambos equipos aprovechar la pausa en sus ligas para medirse en un escenario internacional y continuar su preparación de cara a los retos de la temporada.

El partido amistoso entre Atlético Nacional y Cruz Azul se perfila como un encuentro inesperado y de pronto poco necesario, pero uno de los más atractivos en la agenda del semestre de apertura de la temporada 2026.

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Nicolás Ibáñez aprovechó una acción ofensiva bien elaborada para abrir el marcador y encaminar la victoria del equipo mexicano, Luka Romero amplió la ventaja con una definición precisa que dejó sin reacción al conjunto colombiano y el golpe final llegó cuando Mateo Levy apareció para marcar el 3-0 definitivo.

Sin embargo, los goles no fueron los únicos momentos destacados de la jornada, ya que Dairon Asprilla también se robó las miradas cuando se levantó del banquillo técnico para encarar a unos hinchas bastante enfurecidos por el resultado, a quienes incitó a que bajaran para enfrentarse, pero la situación no pasó a mayores.

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Próximo partido de Nacional

El siguiente reto de Atlético Nacional será de regreso en la Liga Betplay, justo en la fecha 15, cuando visite a Deportivo Pasto el domingo 29 de marzo en el estadio Libertad, en un duelo clave entre el segundo y el primero del torneo local para definir el liderato.

¿Qué ha pasado con el caso de Nicolás Rodríguez en Nacional?

En la noche de este martes 24 de marzo se conoció un comunicado oficial por parte del abogado defensor de Nicolás Rodríguez, extremo de Atlético Nacional, en el que se fija la postura del jugador frente a la denuncia en su contra por un presunto caso de abuso sexual.

En el comunicado, la defensa rechaza de manera enfática la denuncia interpuesta contra Rodríguez, señalando que, tras un análisis preliminar de los hechos y de las pruebas disponibles, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”.