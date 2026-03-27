Luis Suárez encuentra respaldo de Díaz tras su fallo: “Que le pase ahora”

Sin duda alguna, mucho se va a hablar de la acción que pudo haber cambiado todo en el trámite del partido de Fecha FIFA entre la Selección Colombia contra Croacia. Luis Javier Suárez tuvo la gran chance de sumar el segundo tanto para los colombianos en una jugada puntual y colectiva entre James Rodríguez, Luis Díaz y que Suárez no pudo empujarla de frente al arco.

Lea también Lorenzo reveló la triste realidad sobre James Rodríguez

Esos fallos ya se han visto a lo largo de los partidos claves de la Selección Colombia. De hecho, fue muy similar a un gol errado por Jhon Córdoba con el arco vacío en la derrota cafetera por la mínima diferencia contra Ecuador. Afortunadamente para el goleador del Sporting Lisboa y de la Primeira Liga, encontró el respaldo rápidamente por parte de sus compañeros.

Minutos después se dio el tiempo de hidratación y todos los jugadores apoyaron a Luis Javier Suárez. Luego llegó el gol de Croacia con el que ganaron el partido. En zona mixta, Luis Fernando Díaz también respaldó al delantero samario.

EL APOYO DE LUIS DÍAZ A LUIS SUÁREZ TRAS EL FALLO VS CROACIA

Rafael Santos Borré, Duván Zapata, Jhon Córdoba y ahora el turno fue de Luis Javier Suárez en un fallo en el que quedó retratado. Infortunadamente, el goleador contra Venezuela que marcó cuatro tantos no pudo vencer el arco de Croacia, un fallo claro de frente al arco vencido.

Una jugada colectiva hermosa que terminó con un pase filtrado de James Rodríguez a Luis Díaz que controló en el área, ante la salida de Dominik Livakovic cedió la pelota para Luis Javier Suárez y la pelota pasó por debajo de sus piernas. El extremo del Bayern afirmó, “fue brutal, porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita. Yo justo lo veo y era solo empujarla, pero ya nos ha pasado”.

Y es que, Luis Javier Suárez lleva 33 goles en lo que va de la temporada con el Sporting Lisboa. Es el goleador de la Primeira Liga y sigue encarrilado por llegar lejos en la Champions League con el samario que es uno de los futbolistas que más minutos ha disputado.

LUIS DÍAZ ESCUDÓ A LUIS SUÁREZ: “LAS PRÓXIMAS LAS VA A METER”

Ante esta situación del fallo que a todos les ha pasado, Luis Fernando Díaz reaccionó como se esperaba escudando al delantero goleador, “que le pase ahora y que más adelante las meta, las va a meter todas no te preocupes, de eso se trata de corregir y para el próximo las va a meter”.

No es la primera vez que esto pasa en la Selección Colombia con grandes fallos que han tenido delanteros y esta vez fue el turno de Luis Suárez. Es algo normal de los partidos. El samario tendrá unos días para poder afinar la definición en la portería rival.

El próximo partido de revancha para Luis Javier Suárez será nada más ni nada menos que contra Francia en el partido final de la Fecha FIFA antes del Mundial. Evidentemente es mejor que le pase ahora que en la Copa del Mundo.

¿QUIÉN SERÁ EL DELANTERO EN SELECCIÓN COLOMBIA ENTRE JHON CÓRDOBA O LUIS JAVIER SUÁREZ?

Néstor Lorenzo dispuso de Luis Javier Suárez como inicialista en el primer partido de la Fecha FIFA ante Croacia. El samario le ganó la partida a Jhon Córdoba en ese primer amistoso. Ese fallo seguramente no tendrá nada que ver con lo que viene ahora, pues, el atacante es, tal vez, el delantero que en mejor momento está.

Lea también Luis Fernando Muriel ilusiona a los hinchas de Junior para el inicio de la Copa Libertadores

Jhon Córdoba fue suplente e ingresó en el segundo tiempo. También tuvo un fallo claro después de un remate en la malla exterior. La pelea será seguramente entre estos dos delanteros, al menos que quiera ver a Rafael Santos Borré como la carta titular en ese encuentro frente a Francia del domingo 29 de marzo.