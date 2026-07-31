Amaranto abrió el paraguas tras la eliminación vs Vasco: la excusa que justificó todo

En este 2026, el Deportivo Independiente Medellín tuvo participación internacional tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Eliminados de la competencia más importante del continente, tuvieron que jugar los Play-Offs ante Vasco da Gama para intentar llegar a octavos de final.

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Olimpia esperaba rival entre el Medellín o Vasco da Gama en los octavos de final. Los antioqueños no pasaron del empate a dos tantos de manera agónica en el Atanasio Girardot y en Brasil, aunque hicieron un partido digno para llevar todo a los penales, un gol sobre el final acabó con las ilusiones.

Los dos partidos fueron similares con goles agónicos por parte de Claudio Spinelli en el primer juego y luego de Thiago Mendes. Amaranto Perea justificó la eliminación poniendo en discusión la nómina corta que tienen y que tuvieron que jugar con ‘niños’ menores de 23 años.

LA EXCUSA DE AMARANTO PEREA TRAS LA ELIMINACIÓN

Cuando terminaron los 90 minutos con la eliminación del Medellín, Amaranto Perea dio las razones de la derrota y puso en evidencia que tienen una nómina muy corta para este tipo de competencias. Los 25 cupos disponibles en la Liga BetPlay también condicionan para armar una plantilla más competitiva.

Aunque Amaranto dejó claro que Vasco fue mejor en cancha y que mereció la victoria, abrió el paraguas con la excusa de una plantilla muy joven, “tenemos mucho que mejorar. Tenemos una plantilla corta. Estábamos jugando con cuatro o cinco niños que no llegan a los 23 años y esto al final en una competencia se paga. Felicitar a Vasco, ha hecho un buen trabajo y creo que justamente han pasado la eliminatoria”.

Pese a esos detalles en los que Vasco fue mejor, el antioqueño también destacó que estaban aguantando bien y que estaban cerca de llevar todo a los penales, “hasta antes del gol ellos tenían mucho la posesión, pero ocasiones claras no estaban generando. Al final, creo que algún detalle termina inclinando el partido hacia ellos”.

“EN NINGÚN MOMENTO ESTUVIMOS CÓMODOS”; AMARANTO PEREA

Sin embargo, Amaranto Perea indicó que nunca estuvieron bien en la cancha y que les costó bastante, “nosotros teníamos que recuperar mucho más la pelota en campo contrario y a partir de allí, a campo abierto con nuestros jugadores que tienen buen desequilibrio y velocidad, poder atacar sus espaldas, pero en ningún momento estuvimos cómodos para por ahí inquietar siquiera la línea defensiva”.

Finalmente, Amaranto fue consciente de que ese iba a ser el juego de Vasco, “ninguna sorpresa. Ellos han hecho muchas de las cosas que trabajaron en Medellín. Mucha gente por dentro, buen pie, te acumulan, te llevan la pelota a la banda, generan algunos cuadrados que nos estaban generando mucha dificultad y después eran profundos”.

Medellín ahora solo peleará por los objetivos nacionales. Por la Liga BetPlay espera sellar la clasificación y afrontará la segunda fecha en condición de local contra Deportivo Cali el sábado 1 de agosto, mientras que en la Copa BetPlay enfrentará en octavos de final al Deportivo Pasto.