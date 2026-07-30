El miércoles 29 de julio, el Deportivo Independiente Medellín perdió contra Vasco da Gama de Brasil y quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. La serie quedó 3 goles a 2.



Dejando de lado el resultado y la eliminación del equipo colombiano, hubo un hecho que se presentó antes del final del compromiso que llamó mucho la atención. El asunto generó polémica en redes sociales.

Lo que pasó en la cancha

Luis Amaranto Perea, director técnico del Deportivo Independiente Medellín, tomó la decisión de reemplazar a Juan José Córdoba, quien había salido como titular. La sustitución se dio l minuto 90.

Todo marchaba de manera normal en la modificación, hasta que todo, de repente, cambió. Juan José Córdoba, cuando salió del terreno de juego, hizo una ‘pataleta’. Al parecer, el exjugador del Deportivo Cali le reclamó a Amaranto su salida. Perea, en el mismo instante, le respondió al jugador.

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Perea habló en rueda de prensa

Hay quienes afirman que este tipo de reclamos se tiene que realizar en el camerino. Otros opinan lo contrario. Se presume, de igual manera, que el asunto se charló entre las partes en el mismo camerino.



Siguiendo con temas del Dim, Amaranto habló del juego en conferencia de prensa. “Creo que, en términos generales, son justos ganadores. Tenemos mucho que mejorar. Tenemos una plantilla muy corta… Hoy estábamos jugando con cuatro o cinco jugadores que no llegan a los 23 años y esto, al final, en una competencia como esta se paga. Así que nada, felicitar a Vasco, ha hecho un buen trabajo y creo que justamente han pasado la eliminatoria”, dijo.

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¿Se podrá levantar el Dim del duro golpe?

“Hasta antes del gol, ellos tenían mucho la posesión de la pelota, pero ocasiones claras no nos estaban generando. Al final, creo que algún detalle termina inclinando hacia ellos”, añadió.



“No hubo ninguna sorpresa. Ellos han hecho muchas de las cosas que trabajaron en Medellín. Mucha gente por dentro, te llevan la pelota a la banda, generaban muchos cuadrados que nos generaban mucha dificultad”, sentenció.















