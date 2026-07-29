[VIDEO] Medellín sufrió golpe agónico: Vasco aprovechó craso error y marcó golazo

Medellín y Vasco da Gama dejaron la llave abierta en el primer partido de la Copa Sudamericana que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot. Una igualdad a dos tantos que buscaba un desenlace en el São Januário de Río de Janeiro. El equipo local se quedó con la clasificación de manera agónica.

Fue un partido en el que el Medellín se plantó de manera ordenada y en el que no hubo muchas emociones, sobre todo en el primer tiempo. Vasco da Gama inquietó con Carlos Andrés Gómez por la banda izquierda y el colombiano fue una amenaza constante.

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Medellín intentó en algunas oportunidades acercarse a los predios de Léo Jardim, pero la claridad no acompañó al equipo colombiano que aspiraba sellar el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este poco protagonismo de los dos clubes le dio vida al local.

EL GOL DE VASCO DA GAMA PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL

Durante los 45 minutos finales, Vasco da Gama volvió a inquietar con Carlos Andrés Gómez que fue una amenaza completa por la banda izquierda con sus recurrentes regates para eludir a sus rivales. Estuvo cerca de crear un penal, pero todo terminó en un tiro libre cerca del arco de Medellín.

Una mano en el área de Medellín fue revisada por un posible penal para el cuadro brasileño. Sin embargo, el juez central pitó una mano, pero de Vasco da Gama cuando inició la acción que terminó en el otro arco con un posible penal para los locales.

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En esa jugada, Medellín respiró, pero no por mucho. Un empate que era digno por lo que había sucedido a lo largo del partido, pero que el equipo colombiano no pudo aguantar la insistencia por parte de su rival.

Sobre los 85 minutos, un centro desde la derecha encontró a Thiago Mendes que estaba solo. Un jugador de Vasco da Gama distrajo a los marcadores que esperaban rechazar la pelota, pero el balón pasó sin que nadie del Medellín tocara el balón. Mendes aprovechó el craso error y remató suave al medio del arco.

Eder Chaux intentó sacar el balón del arco, pero no fue posible. Un gol que se pudo haber evitado, pero el marcaje del Medellín no fue suficiente para despejar la pelota del área.

EL RIVAL DE VASCO DA GAMA EN OCTAVOS DE FINAL

Con esta clasificación, Vasco da Gama tendrá que medirse con Olimpia en la siguiente instancia de octavos de final. Medellín, por su parte se despide de los torneos internacionales después de arrancar el año en la Copa Libertadores, y bajar a la Sudamericana.

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Primer desliz en la nueva era de Amaranto Perea que ahora le queda pelear por la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, torneos del Fútbol Profesional Colombiano con la necesidad de sellar la clasificación y borrar lo hecho en el primer semestre sin poder entrar a las fases finales del rentado local.

Por su parte, la Copa BetPlay le puede dar la clasificación a la Copa Sudamericana, siempre y cuando gane la final del torneo que combina a los clubes del Torneo y de la Liga BetPlay.