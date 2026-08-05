Amaranto Perea reveló todo sobre el camerino roto en Medellín

El marco de la fecha 3 trajo consigo el posicionamiento de un nuevo líder de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, el de Independiente Medellín, el cual consiguió un puntaje perfecto sumando tres victorias consecutivas que lo empiezan a colocar como candidato a llegar a una nueva final.

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El 'poderoso de la montaña' parece que encontró el camino perfecto de la mano de Luis Amaranto Perea para ir rumbo a otro título del FPC, aunque en el camino ha habido un par de problemas como lo fue la discusión con Juan José Córdoba, de la cual se refirió precisamente el estratega en la última rueda de prensa tras la victoria de Medellín frente a Tolima.

Salió a la luz la respuesta de Amaranto Perea tras la pelea con Juan José Córdoba

Tras caer derrotado este miércoles 29 de julio, el ambiente en el conjunto 'poderoso' se vio sacudido por un incidente ocurrido al minuto 90, cuando el director técnico Luis Amaranto Perea decidió sustituir a Juan José Córdoba.

Al momento de abandonar la cancha, el atacante protagonizó un visible reclamo hacia el estratega, quien le respondió de inmediato en la zona técnica. El encontronazo generó un intenso debate en redes sociales y críticas por parte de comentaristas deportivos sobre el manejo de las frustraciones en el campo.

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Posteriormente el atacante decidió pedir disculpas de manera pública y ahora llegó el momento de Luis Amaranto Perea, quien reveló realmente lo que pasó con Córdoba y dio a conocer que ya habían hablado con él, la situación se dio por cómo se sentía el jugador en ese momento y no por su decisión, además destacó la gran labor del jugador en la zona ofensiva y la intención que tiene para su futuro.

"No, para nada. Juan José se equivocó, el lo aclaró, no estaba molesto con el cambio, estaba molesto con él mismo y la conversación que tuvimos fue que este tipo de eventos no puede ser porque la frustración hay que saberla gestionar también, porque si permitimos que un futbolista se frustre y haga este tipo de gestos es malísimo. El lo entendió, me vino a pedir disculpas, pidió disculpas al grupo. Es joven y estamos también para eso, para enseñarle algunas cosas que le puedan ayudar a su carrera".

Amaranto Perea también aprovechó para destacar la labor de Agustín Martegani

"Es una delicia tener un jugador como Agustín, sobre todo porque era una incertidumbre bastante alta lo que podría llegar a pasar. A nosotros nos llega el nombre de Agustín, lo averiguamos, un buen futbolista al que quizás le faltaba un poco de continuidad, al final fue una apuesta la que hicimos, pero lo más importante es que él puso mucho de su parte desde que llegó, ya quería entrenar, tenía actitud positiva y hoy en día es un futbolista que nos ayuda a llevar el ritmo de juego a pesar de tanto juego sin jugar y ha aguantado bastante bien".

Próximo partido de Amaranto Perea con Medellín

El siguiente reto de la escuadra paisa será uno de los más complicados de la presente edición del certamen, ya que tendrá que enfrentarse a Millonarios, un auténtico reto para Amaranto Perea tomando en cuenta que el cuadro 'embajador' viene en ascenso, con dos victorias en línea.

Por fortuna para Medellín este encuentro lo auspiciarán como locales el lunes 10 de agosto sobre las 18:00 hora local por el duelo correspondiente a la fecha 4.