Santa Fe estrenará arquero y delantero ante Unión Magdalena; novedades confirmadas

Independiente Santa Fe enfrentará este miércoles 5 de agosto a Unión Magdalena por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay, compromiso que se disputará desde las 7:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá.

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El encuentro no se jugó junto con los demás partidos de esta instancia debido a que el conjunto cardenal se encontraba compitiendo en la Copa Sudamericana, situación que obligó a reacomodar el calendario por parte de Dimayor.

Para este compromiso, el entrenador Pablo Repetto decidió realizar una importante rotación en la convocatoria y efectuó seis cambios con respecto al grupo de jugadores que utilizó en el reciente partido frente a Once Caldas, disputado el pasado domingo 2 de agosto.

Los cambios de Santa Fe contra Unión Magdalena

Las principales novedades pasan por la ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega, dos habituales titulares del equipo. En su lugar fueron convocados los juveniles Emiliano Contreras, arquero, y Cristhian Portocarrero, delantero, quienes aún no han debutado como profesionales con la camiseta de Santa Fe.

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Según se conoció, los jugadores que salen de la convocatoria son Mosquera Marmolejo, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Daniel Torres, Omar Fernández y Hugo Rodallega. La decisión apunta a dosificar cargas y darles descanso a varios futbolistas importantes del plantel principal.

En contraste, los futbolistas que ingresan al grupo son Emiliano Contreras, Kevin Balanta, Christian Mafla, Mateo Puerta, Yilmar Velásquez y Cristhian Portocarrero, una mezcla de refuerzos recientes y jugadores jóvenes que tendrán una oportunidad importante en el torneo copero.

La presencia de Contreras y Portocarrero es especialmente llamativa, ya que ambos podrían tener sus primeros minutos oficiales con el equipo profesional de Santa Fe si Repetto decide utilizarlos durante el partido ante el conjunto samario, pese a que todo apunta a que el portero titular esta noche será Weimar Asprilla.

Posible rival de Santa Fe o Unión Magdalena en octavos de final de Copa BetPlay

Por ahora, Dimayor aún no ha definido la programación del partido de vuelta entre Santa Fe y Unión Magdalena. Lo que sí está confirmado es que el equipo que logre avanzar en esta serie se enfrentará a Fortaleza en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026.