Medellín le ganó duro partido al Tolima: hubo cinco goles

En el estadio Manuel Murillo Toro, que no contó con una muy buena presencia de hinchas, el Deportes Tolima disputó un verdadero partidazo con el Deportivo Independiente Medellín.

El duelo emocionante de inicio a fin

El compromiso, como bien se sabe, correspondió a la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. La fecha se abrió con el clásico del oriente entre Bucaramanga y Cúcuta.



Este duelo, que acaparó la atención de miles de hinchas neutrales, estuvo entretenido de inicio a fin. El equipo paisa, a pesar de que jugaba a domicilio, se hizo fuerte y ganó 3 goles a 2. Hasta el final intentó el Tolima lograr el empate.

Los goleadores

Daniel Cataño, Jhon Edwin Montaño y Juan José Córdoba aparecieron para marcar los tantos del Deportivo Independiente Medellín. Para el Deportes Tolima anotaron Sebastián Guzmán y Junior Hernández.



El defensa central Joaquín Varela, del conjunto paisa, vio la tarjeta roja al minuto 60 del partido tras una horrible patada que le pegó, sin intención, al delantero Luis el ‘Chino’ Sandoval.

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El Dim es líder

Con este resultado, el equipo que es dirigido por Luis Amaranto Perea llegó al primer lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos. La escuadra de Sebastián Oliveros quedó en la quinta casilla con 6 unidades.



Ambos equipos, se espera, peleen por entrar en las finales de la liga colombiana del segundo semestre del año. Son equipos que sí o sí van a competir y les van a quitar a algunos rivales puntos importantes.