Fabián Bustos destacó la buena cara de Millonarios: "Se quedó corto"

Millonarios volvió a jugar bien y dejó grandes sensaciones en el Estadio Nemesio Camacho El Campín junto con su hinchada que esperaba ver una nueva victoria. El arranque no fue el mejor por la derrota en casa con Bucaramanga, pero enderezaron el camino con los tres puntos en Barranquilla contra Junior y ante Pasto.

Los bogotanos presionaron, no dejaron que el Pasto llegara mucho al arco y cuando llegaron, Javier Burrai apareció para rechazar el peligro. Además, tuvieron en Rodrigo Contreras un socio para todo el equipo y con goles de Andrés Llinás y Leonardo Castro la victoria cómoda.

En la rueda de prensa posterior, Fabián Bustos recuperó un poco de esa tranquilidad que necesitaba y afirmó que este nivel es el que quiere ver en próximos partidos. También se refirió al fichaje de Leonai Souza, volante de primera línea brasileño con el que compartió en el Barcelona de Guayaquil.

FABIÁN BUSTOS TRAS LA VICTORIA: “VAMOS MEJORANDO, VAMOS CRECIENDO”

Tras el postpartido, el entrenador argentino dio los detalles del partido y afirmó que es una versión que se acerca a lo que se quiere ver, “vamos mejorando, vamos creciendo y obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero estamos contentos porque estamos siendo un equipo muy sólido”. También referenció que desde el primer tiempo merecieron irse ganando por más de dos goles por las atajadas del portero Ederson Cabezas.

Fabián Bustos mantuvo que el resultado fue injusto por lo corto después de lo que se reflejó en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Posteriormente, explicó que el equipo y la hinchada tuvieron sintonía y es un aspecto muy bueno, “todos los cambios salieron aplaudidos y cuando hacían una jugada en campo de juego se veía el respaldo. El hincha siempre quiere resultados y estamos enfocados en conseguirlos para darles lo que ellos quieren para estar dentro de los ocho y para lo que viene. Les decimos gracias y que sigan apoyando”.

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A su vez, agradeció a Ariel Michaloutsos, y a todos los directivos de Millonarios para armar un equipo competitivo destacando a Andrey Estupiñán que viene a aportar, Francisco Chaverra que ya dejó su sello con la asistencia para Andrés Llinás, y a partir de esos fichajes, tener una nómina importante en la que los 25 inscritos pueden estar bajo las órdenes de Fabián Bustos.

LA IMPORTANCIA DEL FICHAJE DE LEONAI SOUZA

De manera sorpresiva, en Millonarios faltaba otro jugador para terminar el libro de pases. Se decantaron por un internacional como Leonai Souza que está por pasar los exámenes médicos para realizar los primeros entrenamientos y ponerse bajo las órdenes de Fabián Bustos.

El entrenador argentino ya lo había dirigido en Barcelona de Guayaquil y volverán a coincidir en este 2026. Destacó el papel y la importancia para el mediocampo, “es un chico que tuve dos años en Barcelona. Es un volante que va a competir con los que tenemos y con la posibilidad de hacer un equipo más físico. La posibilidad en el mercado estaba y la decisión fue en conjunto con la junta directiva, la dirección deportiva y va a venir para hacer un mejor equipo”.

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Siguiendo por esa misma línea, afirmó que, “es un volante con mucha dinámica, lo conozco bien y sé todo lo que puede aportarnos; sus principales características son la dinámica y la intensidad en la mitad de la cancha; lo cual a nosotros nos viene bárbaro porque queremos que el equipo sea más agresivo en esa zona del campo”.

Definió el rol que puede tener, “lo puedo utilizar como volante neto de marca y también como mixto [...] siempre hay que tener alternativas, sobre todo en un lugar del campo donde son más reiteradas las amonestaciones y sanciones; y lamentablemente también los problemas físicos; por eso con la llegada de Leo además de todo lo que nos puede aportar futbolísticamente, nos genera más competencia con Mateo García, Rodrigo Ureña, Stiven Vega y los otros chicos que tenemos ahí; su llegada la veo muy positiva desde todo punto de vista".