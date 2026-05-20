América complicó su clasificación en Copa Sudamericana tras empatar contra Tigre

El América de Cali dejó escapar importantes puntos con aspiraciones de clasificación continental tras empatar 1-1 frente a Club Atlético Tigre en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Lea también VIDEO - Tomás Ángel le devuelve la ilusión a América con golazo ante Tigre

En un Pascual Guerrero con pobre ambiente en las tribunas, el conjunto 'escarlata' no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos importantes ante un rival que supo resistir la presión y golpear en el momento indicado.

América rescató un empate que lo complica

El equipo colombiano intentó imponer condiciones aprovechando la velocidad por las bandas y la creatividad de sus mediocampistas, pero recibió un duro golpe por parte de Tigre, el cual consiguió abrir el marcador sobre el minuto 10 gracias a José David Romero.

La necesidad de ganar para mantenerse en la pelea por la clasificación obligó a David González a buscar el arco rival, pero tras varias aproximaciones se terminaron yendo a los camerinos con el 0-1 en el marcador.

Sin embargo, todo el esfuerzo tuvo recompensa en la apertura de la segunda mitad tras una jugada colectiva que terminó desatando la euforia de los pocos hinchas que habían en el Pascual Guerrero, pero que cantaron a todo pulmón el gol de Tomás Ángel.

Lea también Posición y cuentas de Millonarios tras empatar con Sao Paulo en la Copa Sudamericana

El delantero de 23 años se zafó de la marca en un tiro de esquina para sacar el remate de pierna izquierda que vencería a Zenobio sobre el minuto 52.

El gol le dio confianza al equipo colombiano, que por momentos dominó el encuentro y parecía estar más cerca del segundo tanto que de recibir el empate, pero al final la escuadra de Argentina pudo mantener el marcador en igualdad 1-1.

Próximo partido de América de Cali en Copa Sudamericana

Tras la derrota parcial ante Tigre, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América tendría un último examen, aunque no sería para nada sencillo, ya que tendría que jugar en condición de local contra el vigente líder, Macará, el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

Tabla de posiciones del grupo de América tras la derrota ante Tigre

Macará sorprendió en el Grupo A de la Copa Sudamericana y con 8 puntos obtenidos en 2 victorias y 2 empates es líder parcial, tomando en cuenta que le hace falta un partido.

Mientras que lo sigue de cerca Tigre, el cual está sacando un resultado favorable en condición de visitante frente a América y que lo está dejando segundo también con 8 unidades. Mientras que el cuadro 'escarlata' es tercero con siete puntos sumados en dos victorias, un empate y dos derrotas.

Finalmente el grupo lo cierra Alianza Atlético, el cual a lo largo de 4 fechas jugadas solamente ha podido sumar un punto.