¿Neymar será titular en el Mundial? Ancelotti reveló detalles de su convocatoria

“Obrigado, Míster Ancelotti” fueron las palabras de Neymar Jr cuando se enteró de su convocatoria para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Seguramente será el último que jugará el astro brasileño y se había especulado mucho con su presencia en el certamen orbital.

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Las lesiones lo complicaron, y Carlo Ancelotti se mantuvo siempre en la línea de esperar a que tuviera el mejor nivel físico. Poco a poco lo consiguió en el Santos de Brasil sumando minutos y hasta completando partidos con goles y asistencias. Esto fue un empujón para que el entrenador italiano tomara las cartas en el asunto y para tenerlo en cuenta en la lista de 26 jugadores.

El entrenador ex Real Madrid ya había dado señales con la posibilidad de tener en cuenta a Neymar después de incluirlo en la lista de 55 jugadores. Ahora, con la lista definitiva, habrá que esperar qué decisiones tomará ‘Carletto’, que ya dio claves sobre la presencia del astro brasileño.

¿POR QUÉ CONVOCÓ A NEYMAR? CARLO ANCELOTTI EXPLICÓ LA DECISIÓN

“Ahora viene lo bueno”, ese fue el mensaje de Carlo Ancelotti cuando anunció a los delanteros y explotó todo en la rueda de prensa cuando anunció que Neymar estaba entre los convocados. Pero, si nunca lo tuvo en cuenta en el proceso, la gran pregunta es, ¿por qué ahora?

La figura del ex Barcelona no debía tener tantos problemas para jugar el Mundial, pero las lesiones lo complicaron. No ha sido parte de la ‘Canarinha’ desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, pero eso no fue problema. Carlo afirmó que, “la evaluación durante todo el año se centró únicamente en su condición física; Lo hablamos. Era un problema físico. En los últimos partidos, jugó de forma constante.

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Es posible que pueda mejorar su condición física para el primer partido de la Copa del Mundo. Tiene esa oportunidad. Además, su experiencia en este tipo de competiciones y el cariño que tiene dentro del grupo ayuda a crear un mejor ambiente y apoya al equipo".

Otro plus que lo llevó a tomar la decisión es que necesita de jugadores experimentados para estos partidos de tanta exigencia, “hemos estado evaluando a Neymar todo el año y hemos visto que en las últimas semanas ha jugado de forma constante y ha mejorado su condición física.

Creemos que es un jugador importante, y será un jugador importante en este Mundial. Tiene el mismo rol y responsabilidades que los otros 25 jugadores. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar en el banquillo, de salir—tendrá las mismas oportunidades que los demás. Es un jugador experimentado.

¿NEYMAR SERÁ TITULAR O EL PLAN ES TENERLO COMO SUPLENTE?

Sin duda alguna, con la convocatoria oficial se especula mucho sobre su presencia en los tres partidos. Carlo Ancelotti dejó claro que eso dependerá del merecimiento. Es decir, ‘Ney’ llegaría a este Mundial como uno más sin ser la gran figura, dado que tendrá que ganarse la titularidad.

‘Carletto’ reveló que, “jugará si se lo merece. Tenemos sesiones de entrenamiento, y el campo de entrenamiento decide quién juega. Tengo una idea de cómo podría ser el once inicial ahora mismo, pero luego tengo que ver cómo entrenamos, cómo están preparados los jugadores y si están preparados física y mentalmente para empezar. Neymar tiene, repito, el mismo papel que los otros jugadores”.

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También está el otro escenario en el que podría ser suplente y esperar a las decisiones de Carlo Ancelotti para ingresar al campo de juego, ¿será un revulsivo durante el Mundial? “estamos seguros de que elegimos a Neymar no porque sea un buen suplente, sino porque puede aportar sus cualidades al equipo. Ya sea que juegue un minuto, cinco minutos, no juegue nada, juegue noventa minutos o lance el penalti”.

Además, indicó que el tiempo en cancha depende del funcionamiento colectivo de la selección, “elegimos a estos jugadores porque estoy seguro de que aportarán algo al equipo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuántos minutos? No lo sé. Tenemos que centrarnos en cómo el equipo rinde colectivamente en el campo”.