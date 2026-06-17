América confirmó partidazo amistoso contra inesperado equipo

El primer semestre deportivo del año terminó de manera desastrosa para América de Cali, el cual decepcionó a nivel nacional e internacional y dejó varias cosas por replantear de cara a la finalización de la temporada 2026.

El equipo comandado por David González no pasa por su mejor momento y se espera que vengan varias modificaciones en la plantilla de jugadores, pero mientras tanto llegan también partidos preparatorios. tal como el que se confirmó recientemente contra Houston Dynamo.

América viaja a Estados Unidos para partidazo amistoso

América de Cali sigue planificando su calendario de competencia para el segundo semestre de 2026 y ya tiene confirmado un importante compromiso internacional.

El conjunto 'escarlata' confirmó que se enfrentará a Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) en un partido amistoso que se disputará el próximo 15 de julio en Houston, Texas, una oportunidad ideal para que el equipo colombiano trabaje en las equivocaciones que cometió a lo largo del primer semestre.

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Para América será una valiosa prueba ante un rival que compite en una de las ligas con mayor crecimiento en el continente y que ha logrado consolidarse como un equipo competitivo dentro del fútbol estadounidense.

Para América de Cali, este tipo de encuentros también forman parte de una estrategia institucional orientada a incrementar su visibilidad internacional. La gira en territorio estadounidense no solo tiene relevancia deportiva, sino también comercial, en donde ya se dio a conocer la boletería para el encuentro, y fortalecer el posicionamiento de la marca del club ante nuevos mercados.

Marcela Gómez dejaría de ser presidenta de América

El conjunto americano auspició un semestre de apertura para el olvido, ya que vivió dos eliminaciones bastante duras que terminaron decepcionando a los hinchas, quienes en varias ocasiones expresaron sus disgustos ante las directivas de la institución.

Esta misma situación estaría ocurriendo con la presidenta del club, Marcela Gómez, quien dejaría su cargo en los próximos días tras los malos resultados y ya se estaría buscando su respectivo reemplazo.

Luis Quiñones regresa al FPC para jugar con América

Mientras tanto también se trabaja en los cambios de la plantilla y ha sonado el nombre de Jean Fernandes, Dylan Borrero y Tilman Palacios, pero también se dio una sorpresa al confirmar que ya habría un preacuerdo con Luis Quiñones.

Tras 10 años en el fútbol mexicano, el experimentado delantero salió como agente libre de Tigres y América de Cali se "puso las pilas" para empezar a negociar con él, habiendo llegado a un preacuerdo para firmar por un año.