Neymar acelera, pero hay mala noticia en Brasil: ¿Le alcanzará en el Mundial?

La selección de Brasil ya disputó su primer partido en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un vibrante duelo ante Marruecos que fue muy parejo, sobre todo en el segundo tiempo con el respiro de los brasileños que inquietaron bastante para conservar la igualdad a un tanto.

Lea también Lorenzo estudió a Uzbekistán: lo que debe hacer Colombia para ganar en el Mundial

Entre las ausencias más grandes en Brasil estuvo la de Neymar que sigue preocupando bastante. Una lesión antes del Mundial fue lo que alarmó a Carlo Ancelotti y a sus dirigidos para afrontar el certamen. Ya lleva un mes sin jugar desde que sufrió el golpe ante Coritiba, y acelera bastante en busca de estar en los siguientes partidos.

Neymar no estuvo en el debut y acompañó a sus compañeros alentándolos para conseguir el resultado. No fue posible y ahora tendrá que esperar con la expectativa de estar en el segundo encuentro frente a Haití. Sin embargo, en Brasil no hay un buen semblante.

¿ESTARÁ NEYMAR EN LA SEGUNDA FECHA DEL MUNDIAL?

Brasil jugará nuevamente el viernes 19 de junio para medirse contra Haití en un vibrante partido tras el empate inicial frente a Marruecos. Deberán cambiar la cara para volver a afianzarse en la tabla de posiciones del Grupo C. Con Neymar, o sin Neymar, la ‘Canarinha’ tendrá que clasificar a las fases finales.

La buena noticia es que Neymar regresó a los entrenamientos junto con el grupo tras superar un edema que inquietaba bastante, tanto al Santos como al departamento médico de la selección de Brasil. Por medio de un video de la CBF, se puede ver cómo el astro brasileño ya está en el campo con trotes y con ejercicios con el balón.

Lea también Ancelotti duda con Neymar: reporte siembra incógnita en Brasil para el Mundial

El plan era esperar a que regresara a los ejercicios de campo antes del partido contra Haití para intentar estar en ese juego de la segunda fecha. De hecho, había dudas con su presencia y que estuviera en el juego frente a Escocia en la última salida de fase de grupos.

Globo Esporte mantiene que Neymar estaría en duda para la tercera fecha contra Escocia y que su presencia en el terreno de juego sería para las fases finales en dieciseisavos de final. Habrá que esperar la decisión definitiva de Carlo Ancelotti, en caso de que pueda jugar ante Haití o frente los escoceses.

LE PONEN CONDICIÓN A CARLO ANCELOTTI CON LA PRESENCIA DE NEYMAR

Brasil enfrentará a Haití y Escocia en las siguientes dos fechas de la fase de grupos y todavía no hay información clara sobre la presencia de Neymar. Ya inició trabajos en cancha y espera jugar minutos nuevamente en un certamen mundialista como el referente de la ‘Canarinha’.

Sin embargo, los medios brasileños afirmaron que ya está descartado para enfrentar a Haití y se complicaría en el tercer partido frente a Escocia. Su presencia está en duda en el cierre de la fase de grupos. Todavía hay un tiempo de ocho días para que alcance a estar ante los escoceses, pero es difícil por una condición de la CBF.

Sobre la presencia de Neymar dejaron claro que, “la postura es que cualquier riesgo de agravar la lesión del jugador debe evitarse”. Sumado a ello, afirman que, “su presencia en la cancha solo se dará en caso de extrema necesidad”. Por esta razón, seguramente la fecha de estreno de Ney será en dieciseisavos de final.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.