Luis Javier Suárez resalta la dificultad de Uzbekistán: “Hay que tener mucha paciencia”

Los 26 jugadores de la Selección Colombia están listos para debutar en el Mundial de 2026 en Ciudad de México en uno de los estadios más representativos a nivel global. Uzbekistán será el primer rival de la ‘Tricolor’ el miércoles 17 de junio a partir de las 9 de la noche en horario colombiano.

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En esta convocatoria, Néstor Lorenzo no dudó en tener en cuenta a jugadores experimentados como James Rodríguez, David Ospina o Juan Fernando Quintero que disputarán el tercer Mundial, y otros que están en gran momento como Luis Javier Suárez, Luis Díaz, Jhon Arias que están en un alto nivel.

Justamente, este martes 16 de junio, Néstor Lorenzo atendió a la rueda de prensa en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), además, también se llevó a cabo el entrenamiento previo y la zona mixta con Luis Javier Suárez como protagonista.

LOS EXPERIMENTADOS Y LOS CONSEJOS PARA AFRONTAR EL PRIMER MUNDIAL

Con más de 30 goles en la temporada con el Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez fue convocado a la Selección Colombia para jugar su primer Mundial. Afrontará su primer partido en un certamen orbital nada más ni nada menos que contra una debutante como Uzbekistán.

Pese a la poca experiencia que tiene en este tipo de competencias, Luis Javier afirmó que es una responsabilidad grupal y no individual, “más allá de pensar individualmente, hay que pensar grupalmente. Los 26 más el cuerpo técnico tenemos una responsabilidad grande de unir a todo un país. Podemos ser extremadamente importantes para la felicidad de todos”.

James y Luis Díaz son dos referentes y Luis Javier Suárez elogió a ambos, “tenemos no solo dos sino varios ojos mirándonos desde fuera para darnos indicaciones y cambiar el plan si el inicial no sale como pensábamos. Tenemos el margen de no ir siempre ceñidos al plan, hay gente con mucha calidad como Lucho y James que pueden resolver el partido en cualquier momento”.

A su vez, se refirió también a los consejos que le han dado los experimentados como David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero que afrontarán el tercer Mundial, “los que han jugado uno o dos Mundiales nos transmiten tranquilidad a quienes vamos a debutar en esta Copa del Mundo. Que demos lo mejor de sí porque el talento lo tenemos”.

LUIS SUÁREZ PIDE PACIENCIA PARA ENFRENTAR A UZBEKISTÁN

La selección de Uzbekistán se caracteriza por ser un equipo muy compacto defensivamente y entrarle será difícil para Luis Javier Suárez y compañía. El delantero del Sporting Lisboa afirmó que, “hay que tener mucha paciencia y la capacidad de encontrar espacios. Uzbekistán viene con un trabajo de cinco hombres atrás y estamos capacitados para enfrentar a este tipo de rivales; queremos que el plan del profe salga a la perfección”.

Para este encuentro, Colombia, que afrontará su séptima Copa del Mundo podría ser más favorita que Uzbekistán. Sin embargo, Luis Javier Suárez sentenció que esa palabra no existe en un Mundial, “no hay favoritismo en ningún sitio. Hoy en día no funciona de esa manera. Estamos en una Copa del Mundo y tenemos la responsabilidad gigante de competir contra cualquier rival. A partir de ahí, la calidad de nuestros jugadores puede hacer la diferencia”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.