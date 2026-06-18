Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este viernes 19 de junio

Con el pasar de los días, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México sigue dando de qué hablar para definir la clasificación de las selecciones para los dieciseisavos de final. Por el Grupo B, Suiza superó a Bosnia y Herzegovina y llegó a cuatro unidades ya muy cerca a la siguiente fase y falta lo que hagan los canadienses.

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Este jueves terminará con Canadá y Catar que se verán las caras en el penúltimo duelo y por el Grupo A, México enfrentará a Corea del Sur. Con estos partidos, le darán pie a la continuidad de la segunda jornada del Grupo C y Grupo D que jugarán el viernes 19 de junio.

Serán cuatro compromisos que se disputarán el viernes 19 de junio en donde figuran selecciones como Estados Unidos, Australia, Turquía y Paraguay. Escocia, Marruecos, Brasil y Haití también jugarán, y, posiblemente podría haber otros clasificados para los dieciseisavos de final.

PARTIDOS, HORARIOS Y SEÑALES DE TELEVISIÓN PARA ESTE VIERNES 19 DE JUNIO

Para este viernes 19 de junio, el Mundial tendrá cuatro partidos que iniciarán con Estados Unidos vs Australia como el primer encuentro que dará de qué hablar y que podría dejar o a estadounidenses o a australianos clasificados de manera anticipada. Luego, Escocia y Marruecos chocarán, Brasil vs Haití y la jornada se cerrará con Turquía contra Paraguay.

A partir de las 2 de la tarde (horario de Colombia), Estados Unidos y Australia abren las emociones del Mundial. En toda Sudamérica se podrá ver el encuentro por DSports. Este encuentro será en el Lumen Field de Seattle. En este mismo canal se podrá ver Brasil vs Haití que será a las 7:30 de Colombia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

CANAL RCN Y WIN SPORTS TAMBIÉN TRANSMITIRÁN PARTIDOS EL VIERNES 19 DE JUNIO

Escocia vs Marruecos jugarán a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia. Se verán las caras en Boston y, en este caso, el Canal RCN llevará las emociones del vibrante duelo del Grupo C. Se podrá ver por la señal televisiva, o bien por el YouTube del Canal RCN.

Por su parte, la fecha se cierra con el duelo entre Turquía y Paraguay con dos selecciones necesitadas. Este compromiso se jugará a partir de las 10 de la noche en horario de Colombia y tendrá señal de Win Sports. El juego se disputará en el Levi’s Stadium de San Francisco.

SE DEFINEN LOS CLASIFICADOS DEL GRUPO C Y D

Dependiendo de los resultados que pueda haber en los dos grupos, podría haber más clasificados de manera anticipada a los dieciseisavos de final. Estados Unidos y Australia se enfrentan en un duelo de ganadores en la primera jornada.

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Si hay un triunfo de alguno de los dos, el ganador sellará el paso a la siguiente ronda y tomará el liderato. Un empate también podría dejarlos clasificados, siempre y cuando Turquía y Paraguay no se saquen diferencias en el duelo que cierra la fecha.

Por su parte, en el Grupo C, Escocia podría dar el paso a la siguiente instancia en caso de que los escoceses superen la dura prueba con Marruecos. Si hay un empate, todavía no habría nada resuelto. Escocia sería la única que podría clasificar a dieciseisavos de final de manera anticipada.