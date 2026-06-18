Jugador ‘borrado’ por Santa Fe en el 2026-I consiguió club para el segundo semestre

Independiente Santa Fe regresa a los entrenamientos para iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre el próximo viernes 19 de junio y ahí se empezará a conocer las altas y las bajas que podría tener la institución bajo el mando de Pablo Repetto.

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El regreso a la pretemporada tiene que ver con la necesidad de preparar el segundo semestre de la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. Es ahora donde la carga se verá mucho más marcada por la cantidad de competencias que tendrán a lo largo de los siguientes meses.

Durante el primer semestre de la Liga BetPlay, Pablo Repetto dejó de tener en cuenta a Edwin ‘Shirra’ Mosquera en los últimos partidos, que seguramente saldrá de la institución, y otro de los que no pudo tener en la nómina de inscritos por la reducción de cupos fue nada más ni nada menos que Jhon Meléndez.

EL NUEVO EQUIPO DE JHON MELÉNDEZ

Antes de que iniciara el 2026, Santa Fe no iba a tener en cuenta a Jhon Meléndez ni a Jeison Angulo que estaban en busca de arreglar con otros clubes. Meléndez estuvo en el radar de algunas instituciones de la Liga BetPlay, pero no llegaron a ningún acuerdo finalmente. Lo mismo pasó con Angulo.

Ambos jugadores se quedaron, pero a diferencia de Jeison Angulo, Jhon Meléndez no pudo ser inscrito. El lateral derecho cartagenero que venía de ser campeón solo tuvo espacio en la Copa Libertadores con la inscripción oficial de cara al torneo internacional. Fue convocado, pero no tuvo la regularidad deseada.

La idea es que, en este segundo semestre, Jhon Meléndez pueda salir de Santa Fe, pero la intención del club es que se vaya en condición de préstamo a alguna institución de la Liga BetPlay. Ahí apareció la oportunidad de negociar con Águilas Doradas.

De hecho, de acuerdo con Mariano Olsen, el lateral derecho cartagenero ya realiza exámenes médicos desde este jueves 18 de junio para firmar su respectivo contrato con Águilas Doradas. Jhon Meléndez saldrá de Santa Fe y será rival del cuadro cardenal en este segundo semestre del 2026.

JHON MELÉNDEZ SE ENFRENTARÁ A SANTA FE EN LA PRIMERA FECHA

Las diferentes instituciones apenas están sumando los primeros entrenamientos en la pretemporada para llegar con regularidad para el segundo semestre. La novedad con el futuro de Jhon Meléndez hace que el lateral sea uno de los rivales de Santa Fe en el 2026-II.

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Águilas Doradas enfrentará a Santa Fe en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II aunque no hay claridad todavía de las fechas posibles del comienzo del segundo semestre. El encuentro será en Antioquia. Jhon Meléndez podría figurar de titular en esta jornada viéndose las caras contra su exequipo.

En ese orden de ideas, la salida de Jhon Meléndez representará una de las primeras bajas para Independiente Santa Fe que espera perder la menor cantidad de jugadores de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.