En las horas de la noche de este jueves 28 de mayo, se llevó a cabo un partido más que importante por la Copa Conmebol Sudamericana, el torneo de clubes internacional más relevante de esta parte del mundo después de la Libertadores.



América de Cali de Colombia se enfrentó con Club Deportivo Macará de Ecuador por la sexta y última jornada del grupo A del torneo. No había un mañana para ninguno de los dos clubes.

Poco apoyo en el Pascual

Al ser local el equipo cafetero, el partido se realizó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero que, como en partidos anteriores, contó con una muy poca presencia de aficionados.



América de Cali estaba más que obligado a ganar para estar tranquilo y así clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cafetero dependía de sí mismo y, en el papel, eso era una posición cómoda.

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Partido crucial, ninguno podía perder

Macará, por su parte, aunque también necesitaba el triunfo, con un empate le bastaba para avanzar de ronda. Con el cuchillo entre los dientes, como se dice en el mundo del fútbol, saltaron los dos equipos a la cancha.



El primer tiempo estuvo reñido de inicio a fin. El conjunto escarlata empezó el duelo buscando al rival e intentando crear espacios. El rival se replegaba y trataba de salir en contra. Ninguna de las dos escuadras tuvo eficacia, por lo que la etapa inicial acabó 0 a 0.

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América, eliminado de la Copa

En el segundo tiempo se presentaron muchas más emociones que en el primero, pero ni América de Cali ni Macará de Ecuador tuvieron eficacia para mandar la esférica al fondo de la red.



Por ello, el compromiso acabó 0 a 0. Como Tigre de Argentina venció a Alianza Atlético, América de Cali quedó en el tercer lugar del grupo A con 9 puntos y firmó su eliminación de la Copa Conmebol Sudamericana.