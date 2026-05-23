América define el futuro de Yeison Guzmán tras su lesión y falta de minutos

América de Cali sigue dando de qué hablar tras los problemas deportivos que ha tenido a lo largo del semestre de apertura 2026 bajo el mando de David González y en donde también han influido de gran manera las lesiones.

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Una de las bajas sensibles que tuvo el conjunto 'escarlata' en este arranque de temporada fue la de Yeison Guzmán, quien lleva varias semanas afuera de los terrenos de juego y que continuaría así, ya que no estaría presente en el último duelo de América en la Copa Sudamericana.

Yeison Guzmán se pierde la última fecha de la Copa Sudamericana

Yeison Guzmán no pudo terminar el partido contra Tigre en Buenos Aires. Un golpe en su rodilla lo dejó afuera cuando todavía quedaba poco más de media hora para que finalizara el compromiso de la Copa Sudamericana.

El atacante de 28 años habría sufrido un trauma en la rodilla derecha con distención del ligamento colateral, lo que lo dejaría al menos dos semanas afuera de los terrenos de juego, pero todo parece indicar que tomaría más de lo esperado.

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El equipo comandado por David González contará con la ventaja de cerrar en condición de local esta instancia de la competencia, pero lo hará sin una de sus principales figuras en la zona ofensiva, Yeison Guzmán.

El mediocentro se perdería este último encuentro ya que todavía no se encuentra 100% recuperado de su lesión, por lo que el antioqueño tendría que conformar una nómina diferente para el partido ante Macará.

¿Cuándo será el partido de América vs Macara en Copa Sudamericana?

Esta última fecha se jugará en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que en el último duelo ante Tigre no tuvo mayor presencia de público y la situación se podría llegar a replicar contra Macara.

Este compromiso se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

Tabla de posiciones del grupo de América